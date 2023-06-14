У Кенії збирачі чаю знищують машини, призначені для заміни їхньої ручної праці, — ЗМІ

За даними журналістів, за останній рік у кількох місцях відбулися зіткнення, в ході яких було спалено не менше 10 машин для збору чаю.

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Виробники чаю в Кенії стикаються із запеклими протестами, внаслідок яких збирачі чаю знищують нові машини, які замінюють їх на роботі. Ці протести є виявом проблем, з якими стикаються низькокваліфіковані робітники через зростаючу автоматизацію, яку застосовують агропромислові компанії для скорочення витрат. Про це 13 червня повідомляло американське видання Semafor.

За даними журналістів, за останній рік у кількох місцях виникли сутички, під час яких було спалено щонайменше 10 машин для збирання чаю. Нещодавні протести призвели до загибелі одного протестувальника та поранень кількох людей, включаючи 23 співробітники поліції та робітничих ферм. Кеніїська асоціація виробників чаю (KTGA) оцінила збитки у розмірі 1,2 мільйона доларів (170 мільйонів кенійських шилінгів) після знищення у травні дев'яти машин, що належать компанії Ekaterra, виробнику популярного чаю Lipton.

У березні робоча група місцевого уряду рекомендувала чайним компаніям у місті Керичо, найбільшому центрі вирощування чаю в країні, прийняти нове співвідношення 60:40 між механізованим та ручним збором чаю. Група також планує запровадити закон, що обмежує імпорт машин для збирання чаю. Ніколас Кіруї, член робочої групи та колишній генеральний директор KTGA, заявив Semafor Africa, що лише в окрузі Керичо за останнє десятиліття було втрачено 30 000 робочих місць через механізацію.

"Ми провели громадські слухання у всіх округах та з різними групами, і в більшості випадків почули, що машини мають бути усунені", — зазначив Кіруї.

Механізований збір чайного врожаю у Кенії

2021 року Кенія стала третім найбільшим експортером чаю у світі, відправивши на міжнародні ринки продукцію на суму 1,2 мільярда доларів, повідомляє видання. Провідні транснаціональні компанії, такі як Browns Investments, George Williamson та Ekaterra (яка в липні 2022 року була продана приватній акціонерній компанії Unilever), володіють близько 200 000 акрів землі у регіоні Керичо та перейшли на механізований збір урожаю.

За інформацією, деякі машини можуть замінити роботу до 100 збирачів чаю. Урядова робоча група з'ясувала, що використання однієї машини дозволяє знизити витрати на збирання чаю до 3 центів (4 кенійські шилінги) за кілограм порівняно з 11 центами (15,32 шилінги), які потрібні для ручного збору.

Експерти частково пов'язують високий рівень безробіття в Кенії, який є найвищим у Східній Африці, з автоматизацією у різних галузях, включаючи банківську справу та страхування. До кінця останнього кварталу 2022 року близько 13,9% кенійців працездатного віку (старше 16 років) або не мали роботи, або перебували у тривалому безробітному стані.

Нагадаємо, у березні 2023 року стало відомо, що кенійський суддя видав тимчасову заборону компанії Meta та кенійській аутсорсинговій фірмі Sama розривати контракти з модераторами контенту до ухвалення рішення про законність їхнього звільнення.

У листопаді 2022 року повідомлялося, що в Кенії померла найстарша у світі учениця молодших класів Прісцілла Сітієней, їй було 99 років.