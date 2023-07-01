Впервые в мире: в Австралии будут лечить депрессию экстази и галюциногенными грибами

По словам австралийского ученого Майка Маскера, применение психоделиков может привести к обострению чувств, усилению связей и изменению уровня сознания человека, вызывая у него "благоговейный" опыт.

Related video

С субботы, 1 июля, в Австралии МДМА и псилоцибин, более известные как экстази и галлюциногенные грибы, разрешены для лечения посттравматического стрессового расстройства и устойчивой к лечению депрессии. Об этом пишет Bloomberg.

Одобрение было предоставлено из-за отсутствия эффективных вариантов лечения и предварительных данных, свидетельствующих о том, что галлюциногены могут иметь уникальную возможность приносить пользу пациентам.

Решение о регулировании МДМА и псилоцибина в качестве контролируемых веществ, отменило предыдущие постановления, которые классифицировали оба вещества как запрещенные. Однако за пределами узкого медицинского учреждения и МДМА, и псилоцибин остаются незаконными в Австралии, сообщают журналисты.

Отмечается, что назначать психоделики имеют право только зарегистрированные психиатры, получившие необходимое разрешение.

Между тем стоимость препаратов может стать проблемой для многих людей. По словам старшего научного сотрудника Мельбурнского университета Дэниела Перкинса, который является содиректором Psychae Institute, курс лечения может стоить от 15 000 до 25 000 австралийских долларов.

"В Австралии не было одобрено никаких конкретных продуктов, а это означает, что поставщики медицинских услуг или учреждения, с которыми они работают, должны будут импортировать галлюциногены для своих пациентов", – говорится в публикации.

"Благоговейный опыт": что говорят ученые

"Это меняет правила игры в психиатрии, поскольку это одно из самых больших достижений за последние 70 лет. Психоделики обеспечивают глубокое изменение настроения", — сказал научный сотрудник исследовательской и образовательной группы в области психического здоровья и предотвращения самоубийств в Университете Южной Австралии Майк Маскер.

По его словам, лечение может привести к обострению чувств и усилению связей с другими. Оно также может изменить уровень сознания человека, вызывая у него "благоговейный" опыт.

В то же время издание отмечает, что долгосрочные преимущества и риски психоделиков неизвестны, и неясно, как долго продлятся первоначальные улучшения, наблюдаемые у многих пациентов.

Напомним, ранее ученые обнаружили удивительное сходство между людьми, которые пережили опыт клинической смерти и психоделического трипа — в обоих случаях их отношение к жизни и смерти сильно менялось.

Также одно из исследований показало, что ЛСД может изменять сознание, освобождая мозг от естественных барьеров, позволяя нейронам работать иначе. Авторы пишут, что понимание того, как именно психоделики влияют на функцию мозга, "может дать подсказку о терапевтических эффектах ЛСД".