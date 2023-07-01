Уперше у світі: в Австралії лікуватимуть депресію екстазі та галюциногенними грибами

За словами австралійського вченого Майка Маскера, застосування психоделіків може призвести до загострення почуттів, посилення зв'язків і зміни рівня свідомості людини, викликаючи в неї "благоговійний" досвід.

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Із суботи, 1 липня, в Австралії МДМА і псилоцибін, більш відомі як екстазі та галюциногенні гриби, дозволені для лікування посттравматичного стресового розладу і стійкої до лікування депресії. Про це пише Bloomberg.

Схвалення було надано через відсутність ефективних варіантів лікування і попередніх даних, які свідчать про те, що галюциногени можуть мати унікальну можливість приносити користь пацієнтам.

Рішення про регулювання МДМА і псилоцибіну як контрольованих речовин, скасувало попередні постанови, які класифікували обидві речовини як заборонені. Однак за межами вузького медичного закладу і МДМА, і псилоцибін залишаються незаконними в Австралії, повідомляють журналісти.

Зазначається, що призначати психоделіки мають право тільки зареєстровані психіатри, які отримали необхідний дозвіл.

Тим часом вартість препаратів може стати проблемою для багатьох людей. За словами старшого наукового співробітника Мельбурнського університету Деніела Перкінса, який є співдиректором Psychae Institute, курс лікування може коштувати від 15 000 до 25 000 австралійських доларів.

"В Австралії не було схвалено жодних конкретних продуктів, а це означає, що постачальники медичних послуг або установи, з якими вони працюють, повинні будуть імпортувати галюциногени для своїх пацієнтів", — йдеться в публікації.

"Благоговійний досвід": що кажуть учені

"Це змінює правила гри в психіатрії, оскільки це одне з найбільших досягнень за останні 70 років. Психоделіки забезпечують глибоку зміну настрою", — сказав науковий співробітник дослідницької та освітньої групи в галузі психічного здоров'я та запобігання самогубствам в Університеті Південної Австралії Майк Маскер.

За його словами, лікування може призвести до загострення почуттів і посилення зв'язків з іншими. Воно також може змінити рівень свідомості людини, викликаючи в неї "благоговійний" досвід.

Водночас видання зазначає, що довгострокові переваги та ризики психоделіків невідомі, і незрозуміло, як довго триватимуть первинні поліпшення, які спостерігаються у багатьох пацієнтів.

Нагадаємо, раніше вчені виявили дивовижну схожість між людьми, які пережили досвід клінічної смерті та психоделічного тріпу — в обох випадках їхнє ставлення до життя і смерті сильно змінювалося.

Також одне з досліджень показало, що ЛСД може змінювати свідомість, звільняючи мозок від природних бар'єрів, дозволяючи нейронам працювати інакше. Автори пишуть, що розуміння того, як саме психоделіки впливають на функцію мозку, "може дати підказку про терапевтичні ефекти ЛСД".