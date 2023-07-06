В Турции с начала 2023 года зафиксировано почти 53 тысячи землетрясений

Турция расположена в Альпийско-Гималайском сейсмическом поясе, который является одним из самых активных сейсмических зон планеты.

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Преподаватель Университета Гази и эксперт по управлению стихийными бедствиями доктор наук Бюлент Озмен заявил, что в Турции в первом полугодии этого года зафиксировано 52 993 землетрясений магнитудой 4 балла и выше, сообщает "Анадолу".

"При изучении данных о землетрясениях, произошедших в период с 1 января по 30 июня, то есть за первые шесть месяцев 2023 года, в Турции и близлежащих к ней регионах произошло 669 землетрясений магнитудой от 4,0 до 4,9 баллов, 58 — магнитудой от 5,0 до 5,9, два – магнитудой от 6,0 до 6,9 и еще два — магнитудой от 7,0 до 7,9, в целом 52 993 землетрясения. 3123 толчка имели место в январе, 14231 — в феврале, 13958 — в марте, 9172 — в апреле, 7138 — в мае и 5371 — в июне", — сказал Озмен.

Часть этих подземных толчков стала следствием двух мощных землетрясений с эпицентрами в турецком Кахраманмараше, сотрясших Турцию 6 февраля 2023 года.

Турция расположена в пределах одной из самых активных сейсмических зон планеты – на Альпийско-Гималайском сейсмическом поясе, в связи с чем сохраняется угроза возникновения землетрясений.

По словам Бюлента Озмена, землетрясения в Турции и близлежащих к ней регионах, отслеживаются и фиксируются круглосуточно посредством 1143 станций, находящихся в ведении Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧП при правительстве Турции (AFAD).

При этом AFAD располагает второй по величине сетью станций ​​мониторинга землетрясений в Европе.

Что известно о землетрясении 6 февраля

6 февраля на границе Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4, которое привело к массовым жертвам и масштабным разрушениям. Это землетрясение стало одним из сильнейших в стране за последние 100 лет. По данным ВОЗ, в результате разрушений пострадали около 23 млн человек.

На территории Турции от природного катаклизма погибли 44 218 человек, а в Сирии — 5 914 человек. Землетрясения разрушили или серьезно повредили 173 тыс. зданий в стране

Среди жертв разрушительного землетрясения 6 февраля в Турции – пятеро украинцев.

21 февраля Фокус писал о том, что новое землетрясение произошло в Турции и Сирии. После первых толчков зафиксировали 32 афтершока, некоторые поврежденные здания разрушились.

Напомним, 6 февраля в 37 км от города Газантиеп с почти миллионным населением произошло землетрясение магнитудой 7,8.