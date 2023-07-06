У Туреччині з початку 2023 року зафіксовано майже 53 тисячі землетрусів

Туреччина розташована в Альпійсько-Гімалайському сейсмічному поясі, який є однією з найактивніших сейсмічних зон планети.

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Викладач Університету Газі та експерт з управління стихійними лихами доктор наук Бюлент Озмен заявив, що в Туреччині в першому півріччі цього року зафіксовано 52 993 землетруси магнітудою 4 бали і вище, повідомляє"Анадолу".

"Під час вивчення даних про землетруси, що сталися в період із 1 січня до 30 червня, тобто за перші шість місяців 2023 року, у Туреччині та прилеглих до неї регіонах сталося 669 землетрусів магнітудою від 4,0 до 4,9 балів, 58 — магнітудою від 5,0 до 5,9, два — магнітудою від 6,0 до 6,9 і ще два — магнітудою від 7,0 до 7,9, загалом 52 993 землетруси. 3123 поштовхи сталися в січні, 14231 — у лютому, 13958 — у березні, 9172 — у квітні, 7138 — у травні та 5371 — у червні", — сказав Озмен.

Частина цих підземних поштовхів стала наслідком двох потужних землетрусів з епіцентрами в турецькому Кахраманмараші, що струсонули Туреччину 6 лютого 2023 року.

Туреччина розташована в межах однієї з найактивніших сейсмічних зон планети — на Альпійсько-Гімалайському сейсмічному поясі, у зв'язку з чим зберігається загроза виникнення землетрусів.

За словами Бюлента Озмена, землетруси в Туреччині та прилеглих до неї регіонах, відстежують і фіксують цілодобово за допомогою 1143 станцій, які перебувають у віданні Управління із запобігання та ліквідації наслідків НП при уряді Туреччини (AFAD).

При цьому AFAD має у своєму розпорядженні другу за величиною мережу станцій моніторингу землетрусів у Європі.

Що відомо про землетрус 6 лютого

6 лютого на кордоні Туреччини та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,4, який призвів до масових жертв і масштабних руйнувань. Цей землетрус став одним із найсильніших у країні за останні 100 років. За даними ВООЗ, унаслідок руйнувань постраждали близько 23 млн осіб.

На території Туреччини від природного катаклізму загинули 44 218 осіб, а в Сирії — 5 914 осіб. Землетруси зруйнували або серйозно пошкодили 173 тис. будівель у країні

Серед жертв руйнівного землетрусу 6 лютого в Туреччині — п'ятеро українців.

21 лютого Фокус писав про те, що новий землетрус стався в Туреччині та Сирії. Після перших поштовхів зафіксували 32 афтершоки, деякі пошкоджені будівлі зруйнувалися.

Нагадаємо, 6 лютого за 37 км від міста Газантієп із майже мільйонним населенням стався землетрус магнітудою 7,8.