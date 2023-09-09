Пахло духами: российская оппозиционерка рассказала, как спецслужбы пытались ее отравить (видео)

Наталья Арно, основательница Фонда "Свободная Россия" уехала из РФ после многолетней слежки и угроз. Но ее пытались отравить в Праге и Вильнюсе, распылив номере неизвестный токсин.

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Наталья Арно, основательница Фонда "Свободная Россия" рассказала в новом документальном фильме "Иностранные агенты" о том, как ее дважды пытались отравить российские спецслужбы. Уже после того, как она покинула РФ после многочисленных угроз в свой адрес. Ее соратника Владимира Кара-Мурзу недавно приговорили к 25 годам за решеткой в РФ. Сейчас женщина проживает в США. Об этом пишет The Sun.

В мае 47-летняя Наталья Арно путешествовала по Европе, когда была отравлена ​​неизвестным нервно-паралитическим токсином, в результате чего ее парализовало от боли.

"Режим Кремля убивает. Транснациональные операции, подобные этой, являются для них ключевым инструментом", — сказала Наталья.

Трейлер документального фильма "Иностранные агенты"

2 мая Наталья вернулась в свой гостиничный номер в Праге в 19:30 после частного мероприятия и обнаружила, что дверь приоткрыта, и сразу подумала, что ее, возможно, ждет офицер ФСБ.

Она нашла все вещи в том же порядке, но заметила, что в номере пахнет странным парфюмом. На стойке регистрации ей сказали, что горничная, вероятно, оставила дверь открытой, и сказали, что они разберутся с этим инцидентом.

Наталья вернулась к себе в номер и легла спать, но через пару часов проснулась от мучительной боли во рту.

Предположив, что у нее проблемы с зубами, она приняла обезболивающие. Но через несколько часов боль усилилась и начала распространяться по всему телу: у нее помутилось зрение, а руки и ноги онемели.

Наталья дождалась визита к врачу и улетела в США, где ее срочно доставили в больницу .

"Члены моей команды посоветовали мне пройти тесты на тяжелые металлы и другие возможные яды", — говорит Наталья.

Медики диагностировали у Натальи невропатию — тип повреждения нервов, которое, по их словам, не связано с какой-либо естественной причиной и, скорее всего, вызвано отравлением.

После начала расследования ФБР исключило использование разработанных в Советском Союзе нервно-паралитических агентов, но ее врачи и невролог подтвердили, что она была отравлена ​​"нервно-паралитическим токсинами".

Сама Наталья говорит, что ее удивил только способ, которым ее пытались отравить, но не тот факт, что Кремль выбрал ее мишенью.

Она отметила, что для нее это "знак чести", и она никогда не позволит Кремлю заставить ее замолчать.

"Если Кремль нацелился на нас, то это значит, что мы делаем все правильно. Мы злейшие враги кремлевского режима. Но мы стали меньше думать о угрозах. Мы думали, что если мы сбежим из России, то будем в большей безопасности ", — сказала она, отметив, что агенты Кремля могут добраться до них и за рубежом.

Ее дело до сих пор расследуют правоохранительные органы США. И это был не первый случай нападения на Наталью.

Еще в июле 2021 года она была на мероприятии в Вильнюсе, Литва, когда заметила в своей комнате похожий запах духов, а позже у нее начался жар и сыпь.

Наталья Арно говорит, что в течение многих лет она подвергалась преследованиям со стороны российских служб безопасности, которые в конечном итоге вынудили ее покинуть страну вместе с сыном.

"Я путешествовала по всей России… мы обсуждали, как сделать Россию лучше. России это не нравилось. Я знала, что все мои электронные письма читаются, все мои телефонные разговоры записываются, они всегда преследуют меня. Я ходила в продуктовый магазин, в спортзал и за мной постоянно следили. Они сказали мне, что знают, какого цвета нижнее белье я ношу, потому что у них в моей ванной были жучки", — Наталья говорит, что она не беспокоилась о своей личной безопасности, но она переживала за сына.

Так что когда у нее на пороге появились силовики и сказали, что у ее есть 48 часов, чтобы покинуть РФ, иначе она бы оказалась в тюрьме, Наталья Арно приняла решение уехать.

"Мне угрожали и предоставили выбор: сидеть в тюрьме 20 лет или у меня было 48 часов, чтобы собрать вещи и уехать. Поэтому я выбрала свободу. Я рада, что все еще участвую в этой борьбе 10 лет спустя", — вспоминает оппозиционерка.

Этот инцидент произошел в 2012 году, и Наталья уехала из России, чтобы начать новую жизнь в США.

Фонд "Свободная Россия", основательницей которого она является, поддерживает российских активистов, журналистов и демократические организации.

В настоящее время Фонд также работает над освобождением украинских военнопленных из российского плена и защищает интересы русских, белорусов и казахов, живущих в изгнании.

Вице-президент Фонда, российский активист Владимира Кара-Мурзу также пытались отравить, предположительно "Новичком" во время поездки по РФ.

В апреле 2023 года Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы после ареста за высказывания против войны в Украине на канале MSNBC.

Самые известные отравления Кремля

Критики Кремля уже давно становятся мишенью за пределами России.

Так, бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери в Великобритании в марте 2018 года.

По данным британских правоохранителей, подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками российской разведки. Позже они дали интервью, в котором сообщили, что приезжали посмотреть на "шпили" Солсберийского собора, поясняя, почему оказались в Великобритании.

А отравление и смерть российского диссидента и писателя Александра Литвиненко в 2006 году попали в заголовки газет всего мира.

20 августа 2020 года российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить в РФ. Он потерял сознание в самолете "Томск-Москва". Вскоре оппозиционер впал в кому. Спустя несколько дней, несмотря на сопротивление местных чиновников и врачей, политика перевезли в немецкую клинику "Шарите". 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок".

Также была попытка отравить народного депутата Украины, участника делегации российско-украинских переговоров об окончании войны Рустема Умерова. Умеров сейчас занимает пост министра Минобороны Украины. Информацию об этом в марте 2022 года распространили российские СМИ, утверждая, что Умерова отравили в Киеве.