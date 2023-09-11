Ким Чен Ын вероятно отправился в РФ на поезде для встречи с Путиным, — СМИ

Источники журналистов утверждают, что северокорейский лидер едет во Владивосток. Учитывая расстояние и скорость движения поезда, дорога займет не менее 20 часов.

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Специальный поезд, в котором предположительно находится северокорейский лидер Ким Чен Ын, "судя по всему", отправился в Россию, что может свидетельствовать о намерении Пхеньяна и Москвы продолжить переговоры о поставках оружия. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.

"Спецслужбы полагают, что поезд, в котором предположительно едет Ким Чен Ын, движется во Владивосток", — сообщил чиновник агентству Yonhap.

Другой источник издания подтвердил, что Ким, "похоже", покинул Пхеньян и направляется в Россию.

Пхеньян и Москва хранят молчание и не комментируют сообщения в прессе о возможной поездке Кима в Россию, которая, учитывая расстояние до Владивостока и скорость движения поезда, займет не менее 20 часов.

В случае подтверждения эта поездка станет первым подобным визитом Кима в Россию почти за четыре с половиной года и его первой поездкой за границу после вспышки пандемии COVID-19. Пхеньян в последнее время стремится укрепить военные связи с Москвой на фоне растущего сотрудничества в области безопасности между Южной Кореей, Соединенными Штатами и Японией.

Россия, исторический союзник Пхеньяна, на протяжении десятилетий была решающим сторонником изолированной страны, а их связи восходят к основанию Северной Кореи 75 лет назад. Ким Чен Ын твердо поддерживает вторжение России в Украину. В августе северокорейский диктатор заявил о том, что дружба между Москвой и Пхеньяном "была выкована во Второй мировой войне победой над Японией".

Эта оценка прозвучала на фоне сообщений СМИ о том, что Ким и Путин могут встретиться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, который начался в воскресенье и продлится четыре дня.

Однако российское издание RTVI сообщило со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, что встречи двух лидеров во время ВЭФ не ожидается. При этом Песков не подтвердил и не опроверг поездку Кима в Россию.

Поставки северокорейского вооружения дадут "передышку" российской военной промышленности и позволят Москве следовать стратегии затяжной войны, писали ранее в Bloomberg.

Напомним, что ранее мы писали, какое вооружение и на каких условиях Северная Корея может передать РФ.