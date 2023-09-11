Кім Чен Ин імовірно вирушив до РФ на поїзді для зустрічі з Путіним, — ЗМІ

Джерела журналістів стверджують, що північнокорейський лідер їде до Владивостока. З огляду на відстань і швидкість руху поїзда, подорож триватиме не менше 20 годин.

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Спеціальний поїзд, у якому, ймовірно, перебуває північнокорейський лідер Кім Чен Ин, "судячи з усього", вирушив у Росію, що може свідчити про намір Пхеньяна і Москви продовжити переговори про постачання зброї. Про це в понеділок, 11 вересня, повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на джерело в уряді Південної Кореї.

"Спецслужби вважають, що поїзд, у якому, ймовірно, їде Кім Чен Ин, рухається до Владивостока", — повідомив чиновник агентству Yonhap.

Інше джерело видання підтвердило, що Кім, "схоже", покинув Пхеньян і прямує до Росії.

Пхеньян і Москва зберігають мовчання і не коментують повідомлень у пресі про можливу поїздку Кіма в Росію, яка, враховуючи відстань до Владивостока і швидкість руху поїзда, триватиме щонайменше 20 годин.

У разі підтвердження ця поїздка стане першим подібним візитом Кіма до Росії майже за чотири з половиною роки і його першою поїздкою за кордон після спалаху пандемії COVID-19. Пхеньян останнім часом прагне зміцнити військові зв'язки з Москвою на тлі зростаючого співробітництва в галузі безпеки між Південною Кореєю, Сполученими Штатами і Японією.

Росія, історичний союзник Пхеньяна, протягом десятиліть була вирішальним прихильником ізольованої країни, а їхні зв'язки сягають заснування Північної Кореї 75 років тому. Кім Чен Ин твердо підтримує вторгнення Росії в Україну. У серпні північнокорейський диктатор заявив про те, що дружба між Москвою і Пхеньяном "була викувана у Другій світовій війні перемогою над Японією".

Ця оцінка прозвучала на тлі повідомлень ЗМІ про те, що Кім і Путін можуть зустрітися на Східному економічному форумі (ВЕФ) у Владивостоці, який розпочався в неділю і триватиме чотири дні.

Однак російське видання RTVI повідомило з посиланням на прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, що зустрічі двох лідерів під час ВЕФ не очікується. При цьому Пєсков не підтвердив і не спростував поїздку Кіма в Росію.

Поставки північнокорейського озброєння дадуть "перепочинок" російській військовій промисловості та дадуть змогу Москві дотримуватися стратегії затяжної війни, писали раніше в Bloomberg.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, яке озброєння і на яких умовах Північна Корея може передати РФ.