Суд ЕС отказался снять санкции с металлургического магната РФ

Глава совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников попытался снять евросанкции через Суд Евросоюза, но у него ничего не вышло. Как и у большинства российских олигархов.

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Российский миллиардер Виктор Рашников так и не смог добиться выведения его из-под санкций Евросоюза, которые были введены в связи с российской агрессией, пишет Deutsche Welle. Суд Европейского союза в Люксембурге 13 сентября отклонил иск Рашникова, поданный 24 мая 2022 года.

"Согласно ему, бизнесмен считает, что Совет ЕС неправомерно и ошибочно внес его с санкционный список, нарушив Хартию ЕС о правах человека и его право на эффективную судебную защиту", — сообщает издание.

Адвокаты Рашникова, по словам DW, в основу своей защиты взяли якобы нарушение принципа соразмерности, права на собственность и свободу ведения бизнеса, а также принципа недискриминации. Снятие евросанкций с Рашникова добивался и такой ярый сторонник путинской России, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В Официальном журнале ЕС, пишет издание, Виктор Рашников обозначен как один из ведущих российских олигархов, крупный налогоплательщик Российской Федерации.

"В последнее время налоговая нагрузка на компанию возросла, что привело к значительному увеличению поступлений в российский государственный бюджет. Таким образом, он является одним из ведущих российских бизнесменов, занятых в отраслях экономики, обеспечивающих существенный источник доходов для правительства РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине", — сказано в тексте документа.

Снятие евросанкций — что известно

Пресс-служба Суда ЕС прокомментировала DW, что решения суда ЕС ждут десятки исков от россиян и белорусов, оспаривающих введение против них евросанкций.

"Большая часть исков подана в 2022 году российскими бизнесменами, в отношении которых действуют такие меры, как замораживание активов и запреты на въезд в Евросоюз, однако выиграть суд до сих пор удалось только матери Евгения Пригожина. Частично Суд удовлетворил иск российского бизнесмена Александра Шульгина, однако это решение еще может оспорить Совет ЕС", — подчеркивает издание.

При этом большая часть исков российских олигархов отклонена.

"В частности, отклонены иски предпринимателя Михаила Гуцериева,который попал в санкционный список ЕС против Беларуси за поддержку Александра Лукашенко; иски совладельца компаний НОВАТЭК и СИБУР Геннадия Тимченко, а также его жены Елены Тимченко; бывшего управляющего директора "Яндекса" Тиграна Худавердяна; бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского (после внесения в санкционный список он вышел из бенефициаров и состава совета директоров ТМК), его супруги Галины Пумпянской и сына Александра Пумпянского (также покинувшего совет директоров ТМК)", — пишет DW.

Совет ЕС, как отмечает издание, обосновал санкции в отношении этих лиц поддержкой ими политики властей РФ, подрывающей территориальную целостность Украины.

Сейчас Суд ЕС в Люксембурге рассматривает более 70 исков от физических и юридических лиц из РФ и Беларуси, которые оспаривают решения о санкциях, сообщила DW пресс-служба суда.

Напомним, Фокус писал, что российский миллиардер Дмитрий Пумпянский пытался опровергнуть через суд введенные Евросоюзом санкции, но безуспешно. Стало известно, что Высокий суд в Лондоне отказался поддерживать иск делового партнера Романа Абрамовича Евгения Швидлера по поводу отмены британских санкций.

Также Фокус отметил, что 24 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России. Под ограничения Белого дома попали 11 физических и два юридических лица из РФ.

Однако, по словам журналистов, Евросоюз все же собирается отменить санкции против российского бизнесмена Григория Березкина, миллиардера Фархада Ахмедова и бывшего главы российской компании электронной коммерции Ozon Александр Шульгин.