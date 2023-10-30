"Глубокий антисемитизм российских элит": в МИД Украины осудили еврейские погромы в РФ

Украинские дипломаты призвали международное сообщество решительно реагировать на проявления расовой ненависти в России.

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Погромы и поиск евреев в аэропорту Махачкалы демонстрируют, насколько глубоко антисемитизм присутствует в российских элитах. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в Facebook.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко объяснил, что угрозы расправиться с евреями — следствие длительной деятельности российской государственной пропаганды. Она десятилетиями культивировала среди россиян чувство ненависти к другим народам.

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Представитель МИД обратил внимание на то, что не так давно президент глава Кремля Владимир Путин и Сергей Лавров, министр иностранных дел, выступали с соответствующими оскорбительными антисемитскими заявлениями. По его словам, обвинения со стороны российского внешнеполитического ведомства в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане — попытка переложить ответственность "с больной головы на здоровую".

"Международное сообщество должно решительно реагировать на проявления расовой ненависти в России и где-либо в мире", — говорится в заявлении.

Беспорядки в Махачкале и поиск евреев

В Махачкале 29 октября возникли беспорядки. Толпа местных жителей забежала на территорию аэропорта. Они скандировали антиизраильские лозунги и пытались найти пассажиров евреев. Некоторые из протестующих выбежали на взлетную полосу с самолетом. Также они останавливали все автомобили.

В Росавиации подтвердили, что аэропорт Махачкалы не будет принимать самолеты ближайшую неделю в связи с быстро обострившимся конфликтом. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов якобы освободили аэропорт от граждан, которые туда забежали без разрешения и устроили беспорядки.

Глава Кремля Владимир Путин созвал большое совещание из-за антисемитских погромов в Махачкале. Мероприятие как будто пройдет в закрытом режиме, а на нем будут присутствовать силовики, премьер-министр и парламентарии России.

Напомним, в Офисе президента осудили антисемитские погромы в России. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ не должна существовать в нынешнем виде.