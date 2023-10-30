"Глибокий антисемітизм російських еліт": у МЗС України прокоментували єврейські погроми в РФ

Українські дипломати закликали міжнародну спільноту рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії.

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Погроми та пошук євреїв в аеропорту Махачкали демонструють, наскільки глибоко антисемітизм присутній в російських елітах. Про це йдеться у заяві МЗС України у Facebook.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко пояснив, що погрози розправитися із євреями — наслідок тривалої діяльності російської державної пропаганди. Вона десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів.

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Представник МЗС звернув увагу на те, що не так давно президент очільник Кремля Володимир Путін та Сергій Лавров, міністр закордонних справ, виступали із відповідними образливими антисемітськими заявами. З його слів, звинувачення з боку російського зовнішньополітичного відомства на адресу України в причетності до подій в Дагестані — намагання перекласти відповідальність "з хворої голови на здорову".

"Міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії та будь-де в світі", – йдеться у заяві.

Заворушення в Махачкалі та пошук євреїв

У Махачкалі 29 жовтня виникли заворушення. Натовп місцевих мешканців забіг на територію летовища. Вони скандували антиізраїльські гасла та намагалися знайти пасажирів євреїв. Деякі з протестувальників вибігли на злітну смугу з літаком. Також вони зупиняли всі автомобілі.

У Росавіації підтвердили, що аеропорт Махачкали не прийматиме літаки найближчий тиждень у зв'язку з конфліктом, що швидко загострився. Згодом співробітники правоохоронних органів нібито звільнили летовище від громадян, які туди забігли без дозволу та влаштували безлад.

Очільник Кремля Володимир Путін скликав велику нараду через антисемітські погроми в Махачкалі. Захід наче пройде в закритому режимі, а на ньому будуть присутні силовики, прем′єр-міністр та парламентарі Росії.

Нагадаємо, в Офісі президента засудили антисемітські погроми в Росії. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що РФ не повинна існувати у нинішньому вигляді.