"Послушаем, что скажет": в ЕС требуют объяснений МИД Венгрии по блокированию Украины, — СМИ

У руководителей Евросоюза есть понимание, что вступление Украины — это глобальный вопрос, который выходит за пределы Европы, указали собеседники СМИ. Поэтому важно увидеть реакцию других дипломатов ЕС на заявление Венгрии о блокировке.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто должен объяснить, почему его страна будет блокировать вступление Украины в ЕС. Соответствующие объяснения дипломат должен предоставить другим министрам Евросоюза во время совещания, которое состоится 13 ноября. О ходе обсуждения следующих шагов Украины на пути в ЕС говорится на портале "Европейская правда".

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Издание ссылается на анонимных европейских чиновников, посвященных в предстоящую встречу министров МИД ЕС, которая состоится в понедельник 13 ноября. Одна из тем, которую будут обсуждать министры — решение Европейского Совета о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Во время встречи выслушают объяснения Сийярто относительно заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который утверждает, что будет блокировать процесс вступления, отметили журналисты. После его объяснений посмотрят на реакцию чиновников из других стран Евросоюза.

"Мы посмотрим, что скажет венгерский министр после этого заявления Орбана, и мы посмотрим на реакцию различных министров", — пояснил собеседник СМИ.

Кроме того, анонимный источник отметил, что представитель Евросоюза Жозеп Боррель поддерживает возможность начала процесса вступления Украины в ЕС. Отмечается, что это "геополитический вопрос", который касается не только Европы, а всего мира.

"Мы ожидаем, что Украина получит открытый путь в Европейский Союз. Мы действительно хотим работать в этом направлении", — сказал европейский дипломат.

Вступление Украины в ЕС — позиция Венгрии

Отметим, 10 ноября стало известно о "четкой позиции" Виктора Орбана по противодействию Украине. В частности, венгерский премьер-министр заявил, что не поддерживает вступление Украины. Также указал, что его страна помнит о "задолженности" Евросоюза. Однако этот "долг" он не будет использовать как "коммерческую сделку".

Кроме того, Орбан высказался относительно войны РФ против Украины. По его мнению, мирное соглашение могло быть заключено еще весной 2022 года. Но этого не произошло из-за якобы давления США на украинских чиновников.

Эксперт объяснил, почему именно Венгрия противодействует вступлению Украины в ЕС. Одна из возможных причин — финансовая заинтересованность: обе страны могут конкурировать за деньги европейцев.

Между тем Виктор Орбан продолжает поддерживать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, они имели личную встречу в Китае, куда оба прибыли на международный форум "Один пояс — один путь".

Напоминаем, в Евросоюзе ищут альтернативные пути выделения средств для Украины на случай очередного блокирования 55 млрд евро, которое может осуществить Венгрия. Также СМИ сообщили, что промышленность Западной Европы не успеет выпустить 1 млн боеприпасов для ВСУ.