"Послухаємо, що скаже": у ЄС вимагають пояснень МЗС Угорщини щодо блокування України, — ЗМІ

У очільників Євросоюзу є розуміння, що вступ України — це глобальне питання, яке виходить за межі Європи, вказали співрозмовники ЗМІ. Тому важливо побачити реакцію інших дипломатів ЄС на заяву Угорщини про блокування.

Related video

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повинен пояснити, чому його країна буде блокувати вступ України до ЄС. Відповідні пояснення дипломат має надати іншим міністрам Євросоюзу під час наради, яка відбудеться 13 листопада. Про перебіг обговорення наступних кроків України на шляху до ЄС ідеться на порталі "Європейська правда".

Важливо

Новий угорський диктатор. Чому Віктор Орбан веде Угорщину до ізоляції в ЄС

Видання посилається на анонімних європейських чиновників, утаємничених щодо майбутньої зустрічі міністрів МЗС ЄС, яка відбудеться у понеділок 13 листопада. Одна з тем, яку обговорюватимуть міністри — рішення Європейської Ради щодо початку перемовин про вступ України до ЄС.

Під час зустрічі вислухають пояснення Сіярто щодо заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який стверджує, що блокуватиме процес вступу, зазначили журналісти. Після його пояснень подивляться на реакцію посадовців з інших країн Євросоюзу.

"Ми подивимося, що скаже угорський міністр після цієї заяви Орбана, і ми подивимося на реакцію різних міністрів", — пояснив співрозмовник ЗМІ.

Крім того, анонімне джерело наголосило, що представник Євросоюзу Жозеп Боррель підтримує можливість початку процесу вступу України до ЄС. Наголошується, що це "геополітичне питання", яке стосується не лише Європи, а усього світу.

"Ми очікуємо, що Україна отримає відкритий шлях до Європейського Союзу. Ми дійсно хочемо працювати в цьому напрямку", — сказав європейський дипломат.

Вступ України до ЄС — позиція Угорщини

Зазначимо, 10 листопада стало відомо про "чітку позицію" Віктора Орбана щодо протидії Україні. Зокрема, угорський прем'єр-міністр заявив, що не підтримує вступ України. Також нагадав, що його країна пам'ятає про "борг", який завинив Євросоюз. Однак цей "борг" він не буде використовувати як "комерційну угоду".

Крім того, Орбан висловився щодо війни РФ проти України. На його думку, мирна угода могла бути укладена ще весною 2022 року. Але цього не сталось через начебто тиск США на українських урядовців.

Експерт пояснив, чому саме Угорщина протидіє вступу України до ЄС. Одна з можливих причин — фінансова зацікавленість: обидві країни можуть конкурувати за гроші європейців.

Між тим Віктор Орбан продовжує підтримувати контакти з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, вони мали особисту зустріч у Китаї, куди обоє прибули на міжнародний форум "Один пояс — один шлях".

Нагадуємо, у Євросоюзі шукають альтернативні шляхи виділення коштів для України на випадок чергового блокування 55 млрд євро, яке може здійснити Угорщина. Також ЗМІ повідомили, що промисловість Західної Європи не встигне випустити 1 млн боєприпасів для ЗСУ.