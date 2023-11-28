Боевики атаковали тюрьму в Сьерра-Леоне: много погибших и почти 2000 беглых заключенных

По данным журналистов, среди 20 погибших — 13 солдат, трое нападающих, полицейский, гражданское лицо и работник частной охраны. Восемь граждан получили ранения.

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Боевники совершили нападение на военные казармы, тюрьму и несколько других объектов в Сьерра-Леоне. В ходе инцидента погибли 20 человек, а почти 1900 заключенных смогли скрыться. Об этом сообщает издание Reuters.

В столице Сьерра-Леоне, Фритауне, неизвестные нападавшие открыли огонь. По информации от полковника Исса Бангура, официального представителя армии Сьерра-Леоне, среди 20 погибших числятся13 военнослужащих, трое нападающих, полицейский, гражданское лицо и сотрудник частной охраны. Кроме того, восемь человек получили ранения, а троих задержали.

Кроме того, в ходе двухчасового штурма тюрьмы Падемба Роуд боевикам удалось сломать ее главные ворота. Около 1890 заключенных сбежали, задержать удалось пока только 23 из них.

Напомним, что в Канаде правоохранительные органы занимались поимкой двух мужчин, которые устроили резню на территории громады коренных народов в провинции Саскачеван.

В середине августа на британского писателя Салмана Рушди было осуществлено вооруженное нападение в момент, когда он готовился к выступлению в Нью-Йорке. Неизвестный мужчина выскочил на сцену и ударил несколько раз ножом публициста, после чего нападавшего задержали.

После нападения британский писатель Салман Рушди был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики не исключают, что публицист может потерять один глаз. Нападавшим, по данным правоохранителей, оказался 24-летний мужчина, который симпатизировал шиитам и иранскому Корпусу стражей исламской революции.