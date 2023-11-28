Бойовики атакували в'язницю в Сьєрра-Леоне: багато загиблих і майже 2000 ув'язнених-утікачів

За даними журналістів, серед 20 загиблих — 13 солдатів, троє нападників, поліцейський, цивільна особа і працівник приватної охорони. Вісім громадян дістали поранення.

Related video

Бойовики здійснили напад на військові казарми, в'язницю і кілька інших об'єктів у Сьєрра-Леоне. Під час інциденту загинули 20 осіб, а майже 1900 ув'язнених змогли втекти. Про це повідомляє видання Reuters.

У столиці Сьєрра-Леоне, Фрітауні, невідомі нападники відкрили вогонь. За інформацією від полковника Ісса Бангура, офіційного представника армії Сьєрра-Леоне, серед 20 загиблих значаться 13 військовослужбовців, троє нападників, поліцейський, цивільна особа і співробітник приватної охорони. Крім того, вісім осіб дістали поранення, а трьох затримали.

Крім того, під час двогодинного штурму в'язниці Падемба Роуд бойовикам вдалося зламати її головні ворота. Близько 1890 ув'язнених втекли, затримати вдалося поки що тільки 23 з них.

Нагадаємо, що в Канаді правоохоронні органи займалися затриманням двох чоловіків, які влаштували різанину на території громади корінних народів у провінції Саскачеван.

У середині серпня на британського письменника Салмана Рушді було здійснено збройний напад у момент, коли він готувався до виступу в Нью-Йорку. Невідомий чоловік вискочив на сцену і вдарив кілька разів ножем публіциста, після чого нападника затримали.

Після нападу британського письменника Салмана Рушді під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Медики не виключають, що публіцист може втратити одне око. Нападником, за даними правоохоронців, виявився 24-річний чоловік, який симпатизував шиїтам та іранському Корпусу вартових ісламської революції.