Онколог и моряки с "ядерным чемоданчиком": СМИ рассказали, кто сопровождает Путина на встречах

По данным российских журналистов, чемодан с кодами для запуска ядерных ракет носят капитаны первого ранга, которые в телефонных книжках коллег записаны как "Дима-кнопка" и "Кнопка".

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Чемодан с набором кодов для запуска ядерных ракет (так называемый "ядерный чемоданчик") за президентом России Владимиром Путиным носят два офицера службы безопасности. Об этом говорится в расследовании российского издания "Проект", опубликованном 8 декабря.

"Ядерный чемоданчик" носят моряки, капитаны первого ранга Дмитрий Шумейко и Владимир Полещук. По данным российских журналистов, они носят набор кодов за Путиным как минимум с 2019 года.

Как утверждает "Проект", в телефонных книжках коллег Шумейко и Полещук записаны как "Дима-кнопка" и "Кнопка".

1. Владимир Полещук; 2. Дмитрий Шумейко Фото: Проект

"Шумейко не чужды проблемы обычных людей — его семья недавно отдыхала под Алуштой, хотя еще до войны в Украине они проводили отпуск в Италии. Еще один такой человек-"кнопка" — Владимир Полещук, тоже капитан первого ранга", — пишет издание.

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Расследование "Проекта" также выявило имена еще нескольких охранников и врачей, которые сопровождают Путина в поездках. В частности, постоянными членами "свиты" главы Кремля являются онколог Вгений Сливанов и невролог Роман Ротанков.

1. Игорь Есаков, лор. 2. Дмитрий Шумейко , хранитель "ядерного чемоданчика"; 3. Евгений Селиванов, онколог; 4. Роман Ротанков, невролог Фото: Проект

Напомним, 7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что западные компании, которые прекратили работу в России из-за полномасштабного вторжения в Украину, через десять лет вернутся.

Напомним также, что по результатам опроса, проведенного накануне "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, запланированной на 14 декабря, больше всего жители РФ хотели бы спросить главу Кремля о том, когда закончится война в Украине.