Онколог і моряки з "ядерною валізкою": ЗМІ розповіли, хто супроводжує Путіна на зустрічах

За даними російських журналістів, валізу з кодами для запуску ядерних ракет носять капітани першого рангу, яких у телефонних книжках колег записано як "Діма-кнопка" і "Кнопка".

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Валізу з набором кодів для запуску ядерних ракет (так звана "ядерна валізка") за президентом Росії Володимиром Путіним носять два офіцери служби безпеки. Про це йдеться в розслідуванні російського видання "Проект", опублікованому 8 грудня.

"Ядерну валізку" носять моряки, капітани першого рангу Дмитро Шумейко і Володимир Полещук. За даними російських журналістів, вони носять набір кодів за Путіним щонайменше з 2019 року.

Як стверджує "Проєкт", у телефонних книжках колег Шумейко і Полещук записані як "Діма-кнопка" і "Кнопка".

1. Володимир Полещук; 2. Дмитро Шумейко Фото: Проект

"Шумейку не чужі проблеми звичайних людей — його сім'я нещодавно відпочивала під Алуштою, хоча ще до війни в Україні вони проводили відпустку в Італії. Ще одна така людина-"кнопка" — Володимир Полещук, теж капітан першого рангу", — пише видання.

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Розслідування "Проекту" також виявило імена ще кількох охоронців і лікарів, які супроводжують Путіна в поїздках. Зокрема, постійними членами "свити" глави Кремля є онколог Вгеній Сліванов і невролог Роман Ротанков.

1. Ігор Єсаков, лор. 2. Дмитро Шумейко, хранитель "ядерної валізки"; 3. Євген Селіванов, онколог; 4. Роман Ротанков, невролог Фото: Проект

Нагадаємо, 7 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що західні компанії, які припинили роботу в Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, через десять років повернуться.

Нагадаємо також, що за результатами опитування, проведеного напередодні "прямої лінії" з президентом Росії Володимиром Путіним, запланованої на 14 грудня, найбільше жителі РФ хотіли б запитати главу Кремля про те, коли закінчиться війна в Україні.