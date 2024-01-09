В 80-х годах американец украинского происхождения Даниэль Григорчук исследовал последствия аварии на Чернобыльской АЭС, а после выхода на пенсию открыл в себе писательский талант.

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Почетный профессор медицины университета Иллинойса Даниэль Григорчук, всю жизнь занимавшийся вопросами эпидемий и токсикологии, написал книгу о Революции Достоинства, которую запретили в Российской Федерации. Об этом сообщил "Голос Америки" 9 января.

Даниэль Григорчук родился в США, однако имеет украинские корни. В советские времена он интересовался движением шестидесятников и не раз посещал Украину. По словам мужчины, однажды ему выпал шанс встретится с диссидентами в Киеве, однако позже его арестовали и запретили въезд в СССР.

Несмотря на это, в 80-х Григорчука пригласили в Украину, так как нуждались в его знаниях и опыте как врача-токсиколога со знанием украинского языка. Причиной тому стала эпидемия алопеции среди детей в Черновцах.

Позже Григорчук помогал украинскому Министерству здравоохранения в проведении украинско-американского исследования рака щитовидной железы после Чернобыльской аварии. Писатель вспоминает, что никогда не доверял советским властям и радовался обретению Украиной независимости.

Даниэль Григорчук пишет книги об Украине

По словам профессора, после выхода на пенсию он открыл в себе писательские способности. Его книга "Миф и безумие", которая описывает романическую историю украинских подростков во время Революции Достоинства, была признана в России "экстремисткой". Писатель отметил, что в книге была правда, которую они хотели запретить".

"Честно говоря, я даже немного горжусь тем, что они (россияне) запретили мою книгу", — признался Григорчук.

Напомним, 6 декабря СМИ сообщили, что на территории временно оккупированного Крымского полуострова детям запретили одеваться на праздники в костюмы американских супергероев. В "правительстве" отрицают запрет.

Ранее, 20 декабря, депутат Мосгордумы Евгений Ступин заявил, что российское МВД не нашло признаков экстремизма в словах главного редактора RT Маргариты Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью.