"Трохи пишаюся": у РФ визнали "екстремістською" книгу американця про Україну (відео)

У 80-х роках американець українського походження Даніель Григорчук досліджував наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, а після виходу на пенсію відкрив у собі письменницький талант.

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Почесний професор медицини університету Іллінойсу Даніель Григорчук, який усе життя займався питаннями епідемій і токсикології, написав книгу про Революцію Гідності, яку заборонили в Російській Федерації. Про це повідомив "Голос Америки" 9 січня.

Даніель Григорчук народився у США, проте має українське коріння. У радянські часи він цікавився рухом шістдесятників і не раз відвідував Україну. За словами чоловіка, одного разу йому випав шанс зустрінеться з дисидентами в Києві, проте пізніше його заарештували і заборонили в'їзд до СРСР.

Попри це, у 80-х Григорчука запросили в Україну, бо потребували його знань і досвіду як лікаря-токсиколога зі знанням української мови. Причиною тому стала епідемія алопеції серед дітей у Чернівцях.

Пізніше Григорчук допомагав українському Міністерству охорони здоров'я в проведенні україно-американського дослідження раку щитоподібної залози після Чорнобильської аварії. Письменник згадує, що ніколи не довіряв радянській владі і радів здобуттю Україною незалежності.

Даніель Григорчук пише книги про Україну

За словами професора, після виходу на пенсію він відкрив у собі письменницькі здібності. Його книга "Міф і безумство", яка описує романічну історію українських підлітків під час Революції Гідності, була визнана в Росії "екстремістською". Письменник зазначив, що в книзі була правда, яку вони хотіли заборонити".

"Чесно кажучи, я навіть трохи пишаюся тим, що вони (росіяни) заборонили мою книгу", — зізнався Григорчук.

Нагадаємо, 6 грудня ЗМІ повідомили, що на території тимчасово окупованого Кримського півострова дітям заборонили одягатися на свята в костюми американських супергероїв. В "уряді" заперечують заборону.

Раніше, 20 грудня, депутат Мосміськдуми Євген Ступін заявив, що російське МВС не знайшло ознак екстремізму в словах головного редактора RT Маргарити Симоньян про ядерний вибух над Сибіром.