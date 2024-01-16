В Турции перевернулся пассажирский автобус: 9 погибших и десятки пострадавших (фото, видео)

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что пострадавших в больницы доставляли 15 машин скорой помощи, на месте работало 45 специалистов. Сейчас 14 человек находятся в тяжелом состоянии.

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Ночью, 16 января, междугородний пассажирский автобус перевернулся на трассе Мерсин-Анталия, в результате чего погибли 9 человек, еще по меньшей мере 30 травмировались. По факту происшествия начато расследование и назначено 2 прокуроров. Об этом сообщает TRT Haber.

В издании отмечают, что автобус, который направлялся из Мармариса в Мардин, врезался в ограждение на выходе из тоннелей возле района Еникаш на шоссе D-400 и перевернулся. Имя водителя транспортного средства пока не известно.

На место аварии приехали 112 бригад скорой медицинской помощи, жандармерии, AFAD и пожарной охраны. Раненые были доставлены в больницы.

По информации медиков, в результате ДТП погибли 9 человек и 30 человек получили ранения.

Пострадавших доставили в больницы в Айдынджике, Анамуре и Силифке. Из-за аварии на месте также работали бригады пожарных и службы автодорог.

Реакция властей на аварию

Губернатор Мерсина Али Хамза Пехливан также выехал на место инцидента, где получил информацию от официальных лиц об аварии.

"Это действительно несчастный случай, мы все пострадали. Я желаю скорейшего выздоровления раненым. Как только мы получили известие об аварии, на место происшествия прибыли наши поисково-спасательные и медицинские бригады, а также сотрудники жандармерии. После аварии они провели необходимые исследования", — заявил Пехливан.

В Турции автобус влетел в заграждение и перевернулся. Источник: NTV В Турции автобус влетел в заграждение и перевернулся. Источник: NTV

Пострадавших доставили в больницы

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что пострадавших в больницы доставляли 15 машин скорой помощи, на месте работало 45 специалистов.

"В автобусной аварии, которая произошла на входе в тоннель Сарыер в районе Мерсин-Айдинджик в 01:19 ночью, 9 человек погибли, 30 человек получили ранения, 14 из них в тяжелом состоянии. Пусть Бог милует наших погибших граждан и выражаем соболезнования их родным", — подчеркнул Коджа.

В Турции автобус влетел в заграждение и перевернулся. Источник: NTV

Начато досудебное расследование

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил, что главная прокуратура Айдынджика начала расследование инцидента.

"Наша главная прокуратура Айдынджика возбудила судебное расследование по аварии, и было назначено 2 прокурора", — отметил Тунч.

Напомним, 31 декабря в Польше произошло ДТП, в результате которого погибли трое украинцев. 40-летний водитель автомобиля Audi a6 на повороте дороги столкнулся боком с автомобилем Audi a4, который ехал со встречного направления.

Ранее, 17 декабря, в Словакии, рядом с населенным пунктом Даргов, перевернулся автобус с 53 пассажирами, которые направлялись в Украину, и двумя водителями. Пострадали девять человек, в том числе дети.