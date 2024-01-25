МИД Украины отреагировал на участие пророссийского актера в сериале HBO: что о нем известно (фото)

Милош Быкович еще в 2021 году получил российское гражданство и называл Россию "своей родиной". Кроме того, он неоднократно поддерживал враждебные нарративы в различных интервью.

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Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление стриминговой платформы НВО о том, что к съемкам 3 сезона сериала "Белый лотос" привлекут сербско-российского актера Милоша Биковича. Об этом МИД написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

"HBO, нормально ли для вас работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?", — говорится в сообщении.

Отметим, "Белый лотос" — американский комедийно-драматический сериал, созданный Майком Уайтом для HBO. Он рассказывает о гостях и работниках вымышленной сети курортов "Белый лотос".

Что известно о Милоше Биковиче

Как сообщал российский "Интерфакс", Милош Бикович, который будет сниматься в сериале HBO, еще в 2021 году получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Более семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это официально закреплено. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина", — написал Быкович в своем Instagram.

В Российской Федерации актер получил известность благодаря участию в сериалах "Отель Элеон", "Гранд" и "Крылья Империи", также сыграл главную роль в ленте "Холоп". Неоднократно снимался в фильмах режиссера-пропагандиста Никиты Михалкова.

Милош Бикович в роли Паши из "Отеля Элеон"

Кроме того, Быкович неоднократно поддерживал российские нарративы в различных интервью, в частности на вопрос интервьюера, действительно ли сербы любят Россию больше чем россияне, ответил:

"Это так. Мы были один народ. Мы почти на одном языке говорили 200-300 лет назад. Ты не чувствуешь ностальгии пока чего-то не теряешь. И есть определенная глубокая ностальгия в крови сербского народа. В 1925 году каждый пятый житель Белграда был русским", — уверяет актер.

В 2018 году Путин лично наградил Милоша Биковича медалью Пушкина — государственной наградой РФ. ее вручают за заслуги в в области культуры и искусства, образования, гуманитарных наук и литературы, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия.

Напомним, ранее в сети сообщили, что известного российского актера Анатолия Руденко задержали с наркотиками в центре Москвы. Вечером, 17 января, патрульные остановили на улице Антонова-Овсеенко такси, в котором находился 41-летний актер. Последний якобы вел себя подозрительно, из-за чего правоохранители решили его осмотреть. В его нижнем белье пакетик с белым веществом.

Ранее российский актер Охлобыстин попал под обстрел на оккупированном Донбассе. Когда он находился неподалеку от линии фронта, в него попала пуля.

Кроме того, в прошлом году Минюст РФ признал "иноагентом" актера Артура Смольянинова . Российский актер заявил, что если бы участвовал в войне, то на стороне Украины.