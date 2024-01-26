"Земля задрожала": в России под Питером прозвучал мощный взрыв, — СМИ (видео)

По словам местного жителя, звук взрыва был очень громким, после чего в небо начал подниматься столб дыма. Спасатели призвали жителей не беспокоиться.

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В Ленинградской области Российской Федерации прозвучал громкий взрыв, который взбудоражил население. Об этом сообщает местное медиа "Газета Выборг" в Telegram-канале 26 января.

Произошел инцидент в городе Выборг. Местные жители поделились, что отчетливо услышали громкий взрыв, после чего в небо начал подыматься столб дыма, который также можно было увидеть из разных частей города.

"Короче, что-то как е**уло сейчас. Прям жестко, земля задрожала", — отреагировал на произошедшее автор ролика.

Местные власти никак не прокомментировали этот инцидент на момент публикации материала, однако появилась реакция от МЧС.

Спасатели заявили, что поводов для беспокойства нет и взрыв не несет никакой угрозы для местного населения.

"В Выборге ведутся запланированные работы на карьере "Эркиля". Местное карьероуправление производит массовый взрыв с соблюдением всех мер безопасности. Оснований для беспокойства населения нет", — говорится в сообщении.

Больше подробностей по этому поводу не прозвучало.

Взрывы в Ленинградской области: детали

В последнее время в отдаленном от Украины российском регионе также неспокойно. В ночь на 18 января в Санкт-Петербурге был атакован нефтяной терминал. В Минобороны РФ заявляли о том, что якобы был перехвачен беспилотник, который мог нести три килограмма взрывчатки. Обломки обнаружили на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал".

Как рассказали Фокусу источники в спецслужбах, атака была проведена украинскими беспилотниками в рамках спецоперации ГУР.

В ночь на 21 января дроны атаковали порт "Усть-Луга", в результате чего на нефтяном терминале компании "Новатэк" произошли два взрыва. Перед атаками местные жители слышали звук движения беспилотников.

Напомним, 23 января сообщалось, что вокруг Петербурга ставят зенитно-ракетные комплексы С-300. По данным российских журналистов, комплексы разворачивают после серии удачных атак на портовые терминалы в Ленинградской области. По мнению местных жителей, их ждут тяжелые времена.