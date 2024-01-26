"Земля затремтіла": у Росії під Пітером пролунав потужний вибух, — ЗМІ (відео)

За словами місцевого жителя, звук вибуху був дуже гучним, після чого в небо почав підніматися стовп диму. Рятувальники закликали жителів не турбуватися.

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У Ленінградській області Російської Федерації пролунав гучний вибух, який розбурхав населення. Про це повідомляє місцеве медіа "Газета Выборг" у Telegram-каналі 26 січня.

Стався інцидент у місті Виборг. Місцеві жителі поділилися, що чітко почули гучний вибух, після чого в небо почав підніматися стовп диму, який також можна було побачити з різних частин міста.

"Коротше, щось як йо**уло зараз. Прям жорстко, земля затремтіла", — відреагував на подію автор ролика.

Місцева влада ніяк не прокоментувала цей інцидент на момент публікації матеріалу, проте з'явилася реакція від МНС.

Рятувальники заявили, що приводів для занепокоєння немає і вибух не несе жодної загрози для місцевого населення.

"У Виборзі тривають заплановані роботи на кар'єрі "Еркіля". Місцеве кар'єроуправління здійснює масовий вибух із дотриманням усіх заходів безпеки. Підстав для занепокоєння населення немає", — йдеться в повідомленні.

Більше подробиць із цього приводу не прозвучало.

Вибухи в Ленінградській області: деталі

Останнім часом у віддаленому від України російському регіоні також неспокійно. У ніч на 18 січня в Санкт-Петербурзі було атаковано нафтовий термінал. У Міноборони РФ заявляли про те, що нібито було перехоплено безпілотник, який міг нести три кілограми вибухівки. Уламки виявили на території АТ "Петербурзький нафтоналивний термінал".

Як розповіли Фокусу джерела в спецслужбах, атаку провели українські безпілотники в рамках спецоперації ГУР.

У ніч на 21 січня дрони атакували порт "Усть-Луга", внаслідок чого на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи. Перед атаками місцеві жителі чули звук руху безпілотників.

Нагадаємо, 23 січня повідомлялося, що навколо Петербурга ставлять зенітно-ракетні комплекси С-300. За даними російських журналістів, комплекси розгортають після серії вдалих атак на портові термінали в Ленінградській області. На думку місцевих жителів, на них чекають важкі часи.