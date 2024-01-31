В Южной Корее разбился американский истребитель F-16: пилот выжил, — СМИ

Источники издания отметили, что самолет упал в воды вблизи города Кунсан, что в 274 километрах к югу от Сеула, где находится авиабаза Воздушных сил Соединенных Штатов.

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В водах у западного побережья Южной Кореи 31 января разбился американский истребитель F-16. Пилоту удалось выжить благодаря катапультированию. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источники.

"Истребитель упал в воду, а спасенный пилот находится в безопасности", — подчеркнул анонимный источник.

Как отмечают журналисты, истребитель упал в воды примерно в 8:40 вблизи Кунсана, в 274 километрах к югу от столицы Южной Кореи — города Сеул.

Кроме того, как добавляют в издании, в Кунсане находятся авиабаза Воздушных сил Соединенных Штатов с самолетами F-16.

Как передает Bloomberg, полковник Мэтью Гетке, командир 8-го истребительного крыла заявил, что сейчас пилот находится в сознании, его доставили в медицинское учреждение для обследования.

Также он добавил, что сейчас инцидент расследуется и поблагодарил южнокорейские спасательные силы и персонал США за спасение пилота.

"Теперь мы сосредоточимся на поиске и спасении самолета", — заверил Гетке.

Напомним, 24 января военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в 100 км от украинской границы неподалеку от Белгорода. Согласно данным украинского командования, именно в таких самолетах ВС РФ перевозили ракеты С-300/С-400 для ударов по Харькову. РосСМИ начали массово публиковать сообщения, что якобы на борту воздушного судна находились 65 украинских пленных — их везли на обмен, и самолет как раз садился. 25 января сделал заявление секретарь СНБО Алексей Данилов: заверил, что власти верифицируют имеющуюся информацию и, когда будет что-то известно, сообщат общественности.

Также 23 сентября сообщалось, что в аэропорту города Гао в Мали потерпел крушение транспортный самолет Ил-76, который, предположительно, принадлежал белорусской грузовой авиакомпании Rubystar Airways. РосСМИ предполагают, что борт мог принадлежать ЧВК "Вагнер".