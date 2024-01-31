У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16: пілот вижив, — ЗМІ

Джерела видання зазначили, що літак впав у води поблизу міста Кунсан, що за 274 кілометри на південь від Сеула, де знаходиться авіабаза Повітряних сил Сполучених Штатів.

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У водах біля західного узбережжя Південної Кореї 31 січня розбився американський винищувач F-16. Пілоту вдалося вижити завдяки катапультуванню. Про це повідомляє Yonhap з посиланням на джерела.

"Винищувач впав у воду, а врятований пілот знаходиться в безпеці", — наголосило анонімне джерело.

Як зазначають журналісти, винищувач впав у води приблизно о 8:40 поблизу Кунсану, за 274 кілометри на південь від столиці Південної Кореї — міста Сеул.

Крім того, як додають у виданні, у Кунсані знаходяться авіабаза Повітряних сил Сполучених Штатів з літаками F-16.

Як передає Bloomberg, полковник Метью Гетке, командир 8-го винищувального крила заявив, що нині пілот перебуває у свідомості, його доправили до медичного закладу для обстеження.

Також він додав, що наразі інцидент розслідується та подякував південнокорейським рятувальним силам і персоналу США за порятунок пілота.

"Тепер ми зосередимося на пошуку та порятунку літака", — запевнив Гетке.

Нагадаємо, 24 січня військово-транспортний літак Іл-76 розбився за 100 км від українського кордону неподалік від Бєлгорода. Згідно з даними українського командування, саме в таких літаках ЗС РФ перевозили ракети С-300/С-400 для ударів по Харкову. РосЗМІ почали масово публікувати повідомлення, що нібито на борту повітряного судна перебували 65 українських полонених — їх везли на обмін, і літак якраз сідав. 25 січня зробив заяву секретар РНБО Олексій Данілов: запевнив, що влада верифікує наявну інформацію і, коли буде щось відомо, повідомить громадськості.

Також 23 вересня повідомлялося, що в аеропорту міста Гао в Малі зазнав аварії транспортний літак Іл-76, який, імовірно, належав білоруській вантажній авіакомпанії Rubystar Airways. РосЗМІ припускають, що борт міг належати ПВК "Вагнер".