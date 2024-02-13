Десятки смертей: в более чем половине провинций Аргентины выявили лихорадку денге

По данным Министерства здравоохранения Аргентины, около 14 из 24 провинций страны сообщили о "циркуляции вируса на своей территории".

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На территории Аргентины зафиксировано 39 544 случая заболевания лихорадкой денге, 29 из которых закончились летальным исходом. Об этом пишет Xinhua 13 февраля, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения Аргентины.

Сообщается, что лихорадка денге передается через укусы комаров. Болезнь выявлена более чем в половине аргентинских регионов. Так, около 14 из 24 провинций сообщили о "циркуляции вируса на своей территории".

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По информации журналистов, речь идет о всех провинциях в центральном и северо-восточном регионах и пяти провинциях на северо-западе страны.

Согласно данным Национального эпидемиологического справочника министерства на начало февраля, 36 765 случаев были переданы на местном уровне, 1813 — завезены, а 966 остаются под следствием.

Также сообщается, что с конца августа 2023 года по начало февраля 2024 года уровень заражения лихорадкой составил 86 случаев на 100 000 жителей по всей стране.

Как отмечают авторы публикации, симптомы лихорадки денге включают высокую температуру, боли в мышцах или суставах, тошноту, а также появление красной сыпи.

Напомним, 24 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина приближается к пандемии "болезни Х", но при этом может уже опереться на приобретенный опыт во время пандемии COVID-19.

СМИ также сообщали 21 января, что ученые предупреждают о возможной новой пандемии, спровоцированную арктическими вирусами в Сибири. По их мнению, древние вирусы, замороженные в вечной мерзлоте Арктики, однажды могут высвободиться из-за потепления климата на Земле.