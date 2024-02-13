Десятки смертей: у понад половині провінцій Аргентини виявили лихоманку денге

За даними Міністерства охорони здоров'я Аргентини, близько 14 із 24 провінцій країни повідомили про "циркуляцію вірусу на своїй території".

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На території Аргентини зафіксовано 39 544 випадки захворювання на лихоманку денге, 29 із яких закінчилися летальним результатом. Про це пише Xinhua 13 лютого, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я Аргентини.

Повідомляється, що лихоманка денге передається через укуси комарів. Хворобу виявлено більш ніж у половині аргентинських регіонів. Так, близько 14 із 24 провінцій повідомили про "циркуляцію вірусу на своїй території".

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За інформацією журналістів, йдеться про всі провінції в центральному і північно-східному регіонах і п'ять провінцій на північному заході країни.

Згідно з даними Національного епідеміологічного довідника міністерства на початок лютого, 36 765 випадків було передано на місцевому рівні, 1813 — завезено, а 966 залишаються під слідством.

Також повідомляють, що з кінця серпня 2023 року до початку лютого 2024 року рівень зараження лихоманкою становив 86 випадків на 100 000 жителів по всій країні.

Як зазначають автори публікації, симптоми лихоманки денге включають високу температуру, болі в м'язах або суглобах, нудоту, а також появу червоного висипу.

Нагадаємо, 24 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна наближається до пандемії "хвороби Х", але водночас може вже спертися на набутий досвід під час пандемії COVID-19.

ЗМІ також повідомляли 21 січня, що вчені попереджають про можливу нову пандемію, спровоковану арктичними вірусами в Сибіру. На їхню думку, стародавні віруси, заморожені у вічній мерзлоті Арктики, одного разу можуть вивільнитися через потепління клімату на Землі.