Отставка Митча МакКоннела: Украина теряет своего самого известного сторонника-республиканца, – СМИ

По словам сенатора Джеймса Вэнса, с уходом МакКоннелла позиция Республиканской партии касательно помощи Киеву несколько изменится, так как его приемник, вероятно, не будет "так сильно заботиться об Украине".

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Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннел заявил, что уйдет со своего поста в ноябре. Это значит, что Республиканская партия лишится своего самого известного сторонника Украины, пишет Politico.

Как отмечают журналисты, в течение последних двух лет МакКоннел активно выступал за передачу оружия и денег Украине, критикуя президента США Джо Байдена за то, что Киев получает помощь недостаточно быстро.

Кроме того, МакКоннелл в свое время указал на экономическую выгоду от отправки оружия в Украину. Он отметил, что деньги, одобренные Конгрессом, не идут в Киев, а остаются в США и тратятся на замену оружия, производимого американскими оборонными компаниями, а также на создание рабочих мест для американцев.

Выступая в среду в Сенате, МакКоннелл назвал мировое лидерство США более "важным", чем когда-либо, упомянув о своих усилиях по согласованию законопроекта о помощи Украине, Тайваню и Израилю.

По словам журналистов, МакКоннелл не покидает Сенат, однако с ноября его влияние, вероятно, уменьшиться. Сенатор-республиканец Джеймс Вэнс полагает, что с уходом МакКоннелла поддержка финансирования Украины со стороны Республиканской партии несколько изменится.

"По крайней мере, произойдет небольшой сдвиг, потому что независимо от того, кто будет лидером, они не будут так сильно заботиться об Украине, как Митч МакКоннелл", — сказал Вэнс.

Напомним, 27 сентября Митч Макконнелл заявил, что помощь Киеву выгодна США. Говоря о росте количества противников помощи Украине среди республиканцев, сенатор Митч Макконнелл отметил, что "американский народ в какой-то мере введен в заблуждение".

Кроме того, во время церемонии награждения в штате Кентукки 5 июля Митч Макконнелл сказал, что борьба с Российской Федерацией это "самое важное, что происходит в мире сейчас".