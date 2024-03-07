Не хватило воды: в РФ горит танковое училище, в котором учился Герасимов (видео)

Площадь пожара в казармах танкового училища — более 100 кв. м. При этом местные власти и МЧС молчат о чрезвычайном происшествии.

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Днем 7 марта в РФ начался пожар на территории казармы Казанского высшего танкового командного училища. На место инцидента прибыли пожарные, которые заявили, что им не хватает воды, чтобы справиться с огнем. О чрезвычайном происшествии в Татарской Республике РФ рассказали в Telegram-канале "РИА Новости".

Сообщение о пожаре опубликовано в 11:44 (по Киеву). Указывается, что журналисты получили информацию от экстренных служб: горит на территории танкового училища. Площадь пожара и о наличии пострадавших данных не было.

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Губернатор Татарстана Рустам Минниханов не комментировал инцидент в учебном заведении, в котором готовят офицеров танковых подразделений ВС РФ: в его Telegram-канале есть только поздравления с добрым утром. Также о происшествии ни словом не упомянули на странице территориального отделения Главного управления МЧС России — зато там готовятся поздравлять женщин цветами.

Пожар в РФ — детали инцидента в Казани

Первые сообщения о пожаре в танковом училище появились в сети в 11:32 — об этом написали в канале Baza. Огонь охватил здание казармы, перекинулся на крышу. Пожарные, прибыв на место инцидента, присвоили ему второй уровень опасности (второй уровень означает, что МЧС не хватает людей, воды, машин, оборудования).

На видео, опубликованном в сети, можно увидеть плотные облака дыма, которые охватили казарму.

Некоторые детали происшествия описываются в канале "Inkazan Казань Татарстан". В частности, уточняют, что загорелось на втором этаже казармы. Ориентировочная площадь возгорания — 140 кв. м. Спасателям действительно не хватило воды для тушения. Поэтому они обратились в местный водоканал, чтобы там увеличили давление в трубах, — говорится в сообщении канала. О пострадавших пока не известно.

Казанское высшее танковое командное училище расположено на южной окраине Казани на Оренбургском тракте, д. 6. В заведении в течение года обучаются около 700 россиян, которые впоследствии становятся командирами танковых подразделений ВС РФ. Выпускником училища в свое время стал начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов. Во время войны в Украине на полигонах этого заведения увидели танк "Армата", который россияне готовят к войне в Украине — об этом ранее рассказывал Фокус.

Напоминаем, в январе аналитики подсчитали, сколько танков появляется у ВС РФ в течение суток. Чтобы не потерять имеющуюся технику, россияне пытаются уберечь ее дополнительным защитным слоем.