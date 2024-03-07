Не вистачило води: в РФ горить танкове училище, у якому навчався Герасимов (відео)

Площа пожежі в казармах танкового училища — понад 100 кв. м. Водночас місцева влада й МНС мовчать про надзвичайну подію.

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Удень 7 березня в РФ почалася пожежа на території казарми Казанського вищого танкового командного училища. На місце інциденту прибули пожежники, які заявили, що їм не вистачає води, аби впоратися з вогнем. Про надзвичайну подію в Татарській Республіці РФ розповіли в Telegram-каналі "РИА Новости".

Допис про пожежу опубліковано об 11:44 (за Києвом). Вказується, що журналісти отримали інформацію від екстрених служб: горить на території танкового училища. Площа пожежі та про наявність постраждалих даних не було.

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Губернатор Татарстану Рустам Мінніханов не коментував інцидент у навчальному закладі, у якому готують офіцерів танкових підрозділів ЗС РФ: у його Telegram-каналі є лише привітання з добрим ранком. Також про подію ні словом не згадали на сторінці територіального відділення Головного управління МНС Росії — натомість там готуються вітати жінок квітами.

Пожежа в РФ — деталі інциденту в Казані

Перші повідомлення про пожежу в танковому училищі з'явилися в мережі об 11:32 — про це написали в каналі Baza. Вогонь охопив будівлю казарми, перекинувся на дах. Пожежники, прибувши на місце інциденту, присвоїли йому другий рівень небезпеки (другий рівень означає, що МНС не вистачає людей, води, машин, устаткування).

На відео, опублікованому в мережі, можна побачити щільні хмари диму, які охопили казарму.

Деякі деталі події описуються в каналі "Inkazan Казань Татарстан". Зокрема, уточнюють, що запалало на другому поверсі казарми. Орієнтовна площа загоряння — 140 кв. м. Рятувальникам дійсно не вистачило води для гасіння. Тому вони звернулися до місцевого водоканалу, щоб там збільшили тиск у трубах, ідеться в повідомленні каналу. Про постраждалих поки не відомо.

Казанське вище танкове командне училище розташоване на південній околиці Казані на Оренбурзькому тракті, буд. 6. У закладі протягом року навчаються близько 700 росіян, які згодом стають командирами танкових підрозділів ЗС РФ. Випускником училища свого часу став начальник Генштабу російської армії Валерій Герасимов. Під час війни в Україні на полігонах цього закладу побачили танк "Армата", який росіяни готують до війни в Україні — про це раніше розповідав Фокус.

Нагадуємо, у січні аналітики підрахували, скільки танків з'являється в ЗС РФ протягом доби. Щоб не втратити наявну техніку, росіяни намагаються вберегти її додатковим захисним шаром.