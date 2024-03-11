Грузия готова к нормализации отношений с Украиной, но есть один нюанс: о чем идет речь

Как отмечают эксперты, в политически поляризованной Грузии есть тенденции к росту авторитаризма, отдалению от Европы и приближению к российскому вектору.

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Грузинские власти 11 марта обнародовали на официальном сайте правительства заявление о взаимоотношениях с Украиной, где выражают глубокую обеспокоенность отношением украинского правительства к дружественной стране — Грузии. Об этом говорится в сообщении на сайте грузинского правительства.

Такое заявление вызвано введением в состав украинской делегации, которая посетит Евросоюз и Германию, Зураба Адеишвили, которого грузинские власти считают "преступником", как и некоторых из украинских чиновников времен президентства Михеила Саакашвили, которые до сих пор работают на различных должностях в украинском правительстве. Поэтому Грузия требует от Украины выдать этих людей для "нормализации отношений".

"Прежде всего для нормализации отношений крайне важно и необходимо, чтобы украинская власть выдала Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие должности в ее администрации", — говорится в сообщении.

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В Тбилиси подчеркивают, что эти лица сейчас находятся якобы в розыске или осуждены по различным обвинениям в Грузии.

"В связи с этим особое беспокойство вызывает тот факт, что Зураб Адеишвили занимает должность советника генерального прокурора Украины, а Гиорги Лорткипанидзе является заместителем председателя Службы контрразведки Украины", — настаивают грузинские чиновники.

Грузинское правительство выразило надежду, что Киев пересмотрит решения, которые "грубо противоречат духу дружбы между Грузией и Украиной, а также между грузинским и украинским народами".

"Правительство Грузии удивлено решениями, принятыми украинскими властями, которые, как представляется, искусственно вбивают клин между двумя исторически дружественными странами и народами", — отмечается в заявлении.

В то же время известно, что отношения Украины и Грузии переживают сложный период — Тбилиси отказался вводить санкции против России, а также запрещал своим гражданам присоединяться к ВСУ. Ранее правительство Грузии неоднократно произносило пророссийские и антиукраинские заявления. Обострение отношений между странами привело на сегодня к отзыву посла Украины и очень стремительному снижению уровня дипломатических отношений.

Как отмечают эксперты, в политически поляризованной Грузии ситуация имеет тенденцию к росту авторитаризма, отдалению от Европы и приближению к российскому вектору.

Что известно об упомянутых людях

Зураб Адеишвили

Грузинский юрист и политический деятель, занимал должность министра юстиции Грузии, министра государственной безопасности, генерального прокурора. В 2008 году возглавлял администрацию президента Грузии. С сентября 2022 года — начальник департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Украины.

Известно, что Зурабу Адеишвили объявили ряд обвинений после смены власти в Грузии в 2012 году, которые он называет политически мотивированными. По трем делам ему присудили от 2 до более 5 лет заключения. В 2015 году Адеишвили получил политическое убежище в Румынии, а в 2021 году отказался от гражданства Грузии. В последние годы он работает в Украине. Грузинские власти неоднократно пытались объявить Адеишвили в международный розыск.

Гиорги Лорткипанидзе

Гиорги Лорткипанидзе — экс-заместитель министра внутренних дел Грузии во времена президентства Саакашвили. Работал начальником Главного управления Национальной полиции Одесской области. Сейчас является заместителем главы военной разведки Украины.

Фото: Скриншот

Лорткипанидзе обвиняют в причастности к якобы незаконному пересечению Михеилом Саакашвили государственной границы. В грузинской прокуратуре утверждают, что именно Лорткипанидзе разработал план и маршрут возвращения экс-президента на родину.

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Из-за войны в Украине грузинские авиапредприятия забрали большинство контрактов по обслуживанию советской техники. Аналитики отметили, что оборонно-промышленные комплексы Украины и РФ сейчас нагружены госзаказами. В то же время Грузия заняла освободившуюся нишу и обслуживает военную авиацию для Азии и Африки.