РосСМИ сообщили о смерти "брата" Путина: что о нем известно

По данным российских журналистов, Евгений Путин якобы приходился двоюродным братом российскому президенту. Его сын занимает высокий пост в компании "Газпром", а дочь владеет крупной угольной компанией.

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В России сообщили о якобы смерти 91-летнего Евгения Путина, являющегося, как утверждают, двоюродным братом российского президента Владимира Путина. Об этом пишут ряд российских СМИ, в частности пишет IvanovoNews, при этом государственные СМИ ничего не сообщали.

Сообщается, что сын покойного Евгения Путина занимает высокий пост в компании "Газпром", а его дочь владеет крупной угольной компанией в России.

Примечательно, что в интернете есть лишь одно изображение Евгения Путина в компании с Владимиром Путиным и его родителями. Согласно сообщениям, его похоронили несколько дней назад, но причины и обстоятельства его смерти остаются неизвестными.

"В конце февраля он отпраздновал свой 90-летний юбилей в доме сына в Суздале", — отмечают российские источники. "Похороны состоялись 10 марта".

По данным российских СМИ, семья Евгения Путина проживала в Иванове на улице Сакко до 2002 года, после чего переехала в Москву после прихода к власти Владимира Путина, а затем обосновалась в Суздале.

Сын "двоюродного брата" президента занимает руководящую должность в "Газпроме" и входит в его правление. Официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, ранее отмечал, что это "дальний родственник" Владимира Путина, с которым президент не поддерживает контакт, отмечают росСМИ.

Дочь Евгения Путина, Анна, теперь взяла фамилию Цивилева после выхода замуж за губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. В 2018 году она получила от мужа 70% акций компании "Колмар", одного из крупнейших угольных предприятий в России.

"В конце февраля прошлого года Евгений Путин отметил свое 90-летие. Этот выдающийся медик работал врачом-урологом в Иванове в период с 1970-х по 1990-е годы, помогая многим пациентам", — отмечают росСМИ.

Напомним, в январе российский "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), созданный Алексеем Навальным сообщал, что Мария Воронцова, дочь Владимира Путина, успешно ведет свой бизнес, сколотив первый миллиард на сделках с "Газпромом".

Ранее, в апреле 2023 года, сообщалось, что компании, которые принадлежат дочерям президента РФ Владимира Путина Екатерине Тихоновой и Марии Воронцовой за год полномасштабной войны России против Украины заработали боле 1,2 млрд рублей.