РосЗМІ повідомили про смерть "брата" Путіна: що про нього відомо

За даними російських журналістів, Євген Путін нібито доводився двоюрідним братом російському президенту. Його син обіймає високу посаду в компанії "Газпром", а дочка володіє великою вугільною компанією.

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У Росії повідомили про нібито смерть 91-річного Євгена Путіна, який є, як стверджують, двоюрідним братом російського президента Володимира Путіна. Про це пишуть низка російських ЗМІ, зокрема пише IvanovoNews, при цьому державні ЗМІ нічого не повідомляли.

Повідомляють, що син покійного Євгена Путіна обіймає високу посаду в компанії "Газпром", а його дочка володіє великою вугільною компанією в Росії.

Примітно, що в інтернеті є лише одне зображення Євгена Путіна в компанії з Володимиром Путіним і його батьками. Згідно з повідомленнями, його поховали кілька днів тому, але причини та обставини його смерті залишаються невідомими.

"Наприкінці лютого він відсвяткував свій 90-річний ювілей у будинку сина в Суздалі", — зазначають російські джерела. "Похорон відбувся 10 березня".

За даними російських ЗМІ, сім'я Євгена Путіна проживала в Іванові на вулиці Сакко до 2002 року, після чого переїхала в Москву після приходу до влади Володимира Путіна, а потім влаштувалася в Суздалі.

Син "двоюрідного брата" президента обіймає керівну посаду в "Газпромі" і входить до його правління. Офіційний представник Кремля, Дмитро Пєсков, раніше наголошував, що це "далекий родич" Володимира Путіна, з яким президент не підтримує контакту, зазначають росЗМІ.

Дочка Євгена Путіна, Анна, тепер взяла прізвище Цивільова після виходу заміж за губернатора Кемеровської області Сергія Цивільова. У 2018 році вона отримала від чоловіка 70% акцій компанії "Колмар", одного з найбільших вугільних підприємств у Росії.

"Наприкінці лютого минулого року Євген Путін відзначив своє 90-річчя. Цей видатний медик працював лікарем-урологом в Іванові в період із 1970-х до 1990-х років, допомагаючи багатьом пацієнтам", — зазначають росЗМІ.

Нагадаємо, у січні російський "Фонд боротьби з корупцією" (ФБК), створений Олексієм Навальним, повідомляв, що Марія Воронцова, донька Володимира Путіна, успішно веде свій бізнес, сколотивши перший мільярд на угодах із "Газпромом".

Раніше, у квітні 2023 року, повідомлялося, що компанії, які належать дочкам президента РФ Володимира Путіна Катерині Тихоновій і Марії Воронцовій, за рік повномасштабної війни Росії проти України заробили понад 1,2 млрд рублів.