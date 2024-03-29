$300 млн не убедили: Украина не получит колумбийские вертолеты Ми-17, подробности

Колумбия имеет 20 вертолетов Ми-17, закупленных в РФ, из которых только девять находятся в удовлетворительном состоянии. Еще девять — в процессе консервации, а два нуждаются в ремонте, рассказали журналисты.

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США предложили Колумбии выкупить все ее вертолеты Ми-17, полученные от РФ, за 300 миллионов долларов для дальнейшей отправки бортов в Украину. Однако Вашингтон получил отказ. Об этом сообщили в Infodefensa.

Издание отметило, что США хотели выкупить все борта, которые непрерывно служили Колумбии в течение 27 лет, даже несмотря на то, что в рабочем состоянии остались не все.

Журналисты отметили, что колумбийский президент Густаво Петро поддерживает нейтралитет в войне РФ против Украины. Он согласился с позицией военных и выступил против передачи Ми-17, поскольку армия хочет сохранить средние военно-транспортные вертолеты, несмотря на постепенное списание бортов из эксплуатации.

Кроме этого, страна не может получать помощь на сумму около 20 275 000 долларов для ремонта и поставки деталей к вертолетам из-за санкций, наложенных на РФ и ее компании в Колумбии. В результате договор между РФ и Колумбией был приостановлен.

Колумбия имеет 20 единиц, из которых только девять доступны для полетов. Еще девять бортов находятся в процессе консервации, а остальные два — повреждены. Вертолеты нуждаются в ремонте и ждут запчасти, которые нужны для восстановления.

Напомним, 28 марта Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него входят дроны, боеприпасы для боевых машин, снаряды для артиллерии, бронемашины.

В тот же день в СМИ сообщили, что Украина получит миллион боеприпасов по инициативе Чехии. Сначала ожидалась закупка 800 тысяч снарядов, однако впоследствии цифру увеличили.