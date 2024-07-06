Заменили "Росатом": Армения будет строить новую АЭС вместе с США

Обсуждение проекта новой АЭС, по заверению армянских чиновников, перешло в "предметную фазу". Штаты хотят обеспечить Армении независимость от российских энергоресурсов.

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Армения обсуждает с США возможность постройки новой атомной электростанции. Проект заменит единственную АЭС в стране, которая находится в городе Мецамор, cообщил проект "Радио Азатутюн" со ссылкой на высокопоставленного армянского чиновника.

"Мяч сейчас на площадке США. Должны пройти внутренние процедуры, прежде чем мы начнем работу", — коротко отметил собеседник.

По словам секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, процесс уже перешел в "предметную фазу". Представители стран обсуждают правовую основу, без которой невозможно продвинуться в строительстве.

Как начинался проект строительства АЭС в Армении

АЭС в Мецамор производит около 40 % электроэнергии в Армении. Станцию ввели в эксплуатацию в 1980 году, а вывод из эксплуатации намечен на 2036 год. Правительство Армении в апреле 2022 года заявило о планах построить новую атомную электростанцию.

Мецаморская АЭС состоит из двух энергоблоков, в их составе — сейсмостойкие реакторы типа ВВЭР-440. В 2021 году данные блоки модернизировали специалисты российской госкомпании "Росатом".

США проявили интерес к армянскому проекту: в мае 2022 года госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали меморандум о взаимопонимании касательно "стратегического ядерного сотрудничества".

Блинкен и Мирзоян подписали меморандум о взаимопонимании по "стратегическому ядерному сотрудничеству"

В Штатах рассчитывают, что американские технологии сделают Армению менее зависимой от российских энергоресурсов.

Ответ Армении от "Росатома"

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Армения в ближайшие полтора-два года должна определить формат развития своей атомной энергетики.

Если Ереван решит строить мощную АЭС, на это может потребоваться от 10 до 12 лет. Исходя из сроков проектов, Армении лучше поторопиться с принятием решения, указывал Лихачев.

Напомним, в начале марта 2022 года в ходе боев за Энергодар российская армия захватила Запорожскую атомную электростанцию. По словам экспертов, ВС РФ превратили АЭС в военную базу, ее используют ее как щит.

По состоянию на сегодня Запорожская АЭС находится на оккупированной территории. Президент Владимир Зеленский объявлял пошаговый план освобождения АЭС после Глобального саммита мира в Швейцарии.