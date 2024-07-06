Замінили "Росатом": Вірменія будуватиме нову АЕС разом із США

Обговорення проєкту нової АЕС, як запевняють вірменські чиновники, перейшло в "предметну фазу". Штати хочуть забезпечити Вірменії незалежність від російських енергоресурсів.

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Вірменія обговорює зі США можливість будівництва нової атомної електростанції. Проєкт замінить єдину АЕС у країні, яка розташована в місті Мецамор, повідомив проєкт "Радіо Азатутюн" із посиланням на високопоставленого вірменського чиновника.

"М'яч зараз на майданчику США. Мають пройти внутрішні процедури, перш ніж ми почнемо роботу", — коротко зазначив співрозмовник.

За словами секретаря Радбезу Вірменії Армена Григоряна, процес уже перейшов у "предметну фазу". Представники країн обговорюють правову основу, без якої неможливо просунутися в будівництві.

Як починався проект будівництва АЕС у Вірменії

АЕС у Мецаморі виробляє близько 40 % електроенергії у Вірменії. Станцію ввели в експлуатацію 1980 року, а виведення з експлуатації заплановано на 2036 рік. Уряд Вірменії у квітні 2022 року заявив про плани побудувати нову атомну електростанцію.

Мецаморська АЕС складається з двох енергоблоків, у їхньому складі — сейсмостійкі реактори типу ВВЕР-440. У 2021 році ці блоки модернізували фахівці російської держкомпанії "Росатом".

США виявили інтерес до вірменського проєкту: у травні 2022 року держсекретар Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян підписали меморандум про взаєморозуміння щодо "стратегічного ядерного співробітництва".

Блінкен і Мірзоян підписали меморандум про взаєморозуміння щодо "стратегічного ядерного співробітництва"

У Штатах розраховують, що американські технології зроблять Вірменію менш залежною від російських енергоресурсів.

Відповідь Вірменії від "Росатому"

Генеральний директор держкорпорації "Росатом" Олексій Лихачов заявив, що Вірменія в найближчі півтора-два роки має визначити формат розвитку своєї атомної енергетики.

Якщо Єреван вирішить будувати потужну АЕС, на це може знадобитися від 10 до 12 років. Виходячи з термінів проєктів, Вірменії краще поквапитися з ухваленням рішення, вказував Лихачов.

Нагадаємо, на початку березня 2022 року під час боїв за Енергодар російська армія захопила Запорізьку атомну електростанцію. За словами експертів, ЗС РФ перетворили АЕС на військову базу, її використовують як щит.

Станом на сьогодні Запорізька АЕС перебуває на окупованій території. Президент Володимир Зеленський оголошував покроковий план звільнення АЕС після Глобального саміту миру у Швейцарії.