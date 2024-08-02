На пляж в Болгарии выбросило костюм с потопленного корвета РФ "Сергей Котов", — СМИ (фото)

По словам журналистов, резиновый костюм нашли активисты, которые занимались уборкой пляжа от мусора. Сперва они предположили, что внутри может находиться тело погибшего российского моряка.

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На болгарский пляж "Листи" в селе Синеморец вынесло костюм моряка с российского корвета "Сергей Котов", который был уничтожен украинским дроном в марте 2024 года. Об этом пишет болгарское издание Novinii.com.

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Сообщается, что его нашли активисты, которые занимались уборкой пляжа от мусора. Они заметили резиновый костюм, на котором были нанесены инициалы "Сергей Котов". Первоначально они решили, что внутри может находиться тело, однако это оказалось не так.

Журналисты отметили, что "Сергей Котов" был уничтожен в Керченском проливе, а это очень довольно от берегов Болгарии.

Костюм российского моряка Фото: novinii.com

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Напомним, 5 марта морские дроны ГУР "Magura V5" уничтожили патрульный корабль РФ "Сергей Котов". Соответствующая операция прошла в сотрудничестве с ВМС ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины. В результате удара российский корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Также в ГУР заявили, что в результате удара по судну погибли примерно 7 моряков РФ, а получили ранения — еще 27.

Позже в Министерстве обороны Великобритании заявили, что атака на "Сергей Котов" была осуществлена с помощью морских беспилотных надводных аппаратов Magura V5, того же типа, который использовался во время атаки на российский десантный корабль"Цезарь Куников" 14 февраля 2024 года"