Россия готовилась передать хуситам из Йемена оружие, но не осуществила своих планов, — CNN

Как сообщили журналисты, несмотря на то, что передача оружия была отложена, Россия на три дня направила в Йемен своих военных для оказания помощи хуситам.

Related video

Россия готовилась передать хуситам в Йемене ракеты и другое военное снаряжение в конце июля. Однако страна отказалась от этих планов под давлением США и Саудовской Аравии. Об этом пишет CNN.

По словам двух источников, саудовцы, которые в течение многих лет вели жестокую войну с хуситами, прежде чем США помогли договориться о хрупком перемирии в 2022 году — узнав о планах, предостерегли РФ от поставок оружия одному из своих главных противников.

Отдельно к Саудовской Аравии с просьбой помочь убедить Москву не поставлять оружие хуситам обратились США. -

Отмечается, что хоть передача оружия и была отложена, однако Россия в конце июля на три дня направила в Йемен своих военных для оказания помощи хуситам.

Так, американские чиновники наблюдали, как с российских кораблей в южной части Красного моря высадился персонал, подобранный хуситами на лодках и переправленный в Йемен.

Источники говорят, что россияне везли с собой сумки, но ничего другого, что выглядело бы достаточно большим для перевозки оружия или его компонентов. В то же время неясно, перевозили ли российские корабли оборудование, которое РФ готовилась передать до того, как Кремль отказался от плана.

Собеседники CNN добавили, что Москва рассматривает вооружение и консультирование хуситов как способ отомстить администрации Байдена за решение разрешить Украине наносить удары по территории РФ используя оружие, которое предоставили США.

Напомним, 3 июля обозреватели Bulgarian Military отметили, что хуситы могут получить российские П-800 "Оникс" для борьбы с кораблями НАТО.