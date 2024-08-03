Росія готувалася передати хуситам з Ємену зброю, але не здійснила своїх планів, — CNN

Як повідомили журналісти, попри те, що передача зброї була відкладена, Росія на три дні направила до Ємену своїх військових для надання допомоги хуситам.

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Росія готувалася передати хуситам у Ємені ракети та інше військове спорядження наприкінці липня. Проте країна відмовилася від цих планів під тиском США та Саудівської Аравії. Про це пише CNN.

За словами двох джерел, саудівці, які протягом багатьох років вели жорстоку війну з хуситами, перш ніж США допомогли домовитися про тендітне перемир'я в 2022 році — дізнавшись про плани, застерегли РФ від постачання зброї одному зі своїх головних супротивників.

Окремо до Саудівської Аравії із проханням допомогти переконати Москву не постачати зброю хуситам звернулися США. —

Зазначається, що хоч передача зброї і була відкладена, проте Росія наприкінці липня на три дні направила до Ємену своїх військових для надання допомоги хуситам.

Так, американські чиновники спостерігали, як з російських кораблів у південній частині Червоного моря висадився персонал, підібраний хуситами на човнах і переправлений до Ємену.

Джерела кажуть, що росіяни везли із собою сумки, але нічого іншого, що виглядало б досить великим для перевезення зброї або її компонентів. У той же час неясно, чи перевозили російські кораблі обладнання, яке РФ готувалася передати до того, як Кремль відмовився від плану.

Співрозмовники CNN додали, що Москва розглядає озброєння та консультування хуситів як спосіб помститися адміністрації Байдена за рішення дозволити Україні завдавати ударів по території РФ використовуючи зброю, яку надали США.

Нагадаємо, 3 липня оглядачі Bulgarian Military зазначили, що хусити можуть отримати російські П-800 "Онікс" для боротьби з кораблями НАТО.