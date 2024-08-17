Болезнь распространяется: за пределами Африки нашли новые случаи заражения оспой обезьян, — СМИ

По словам журналистов, также стал известны новые подробности о первом больном новым штаммом mpox в Швеции.

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Представители здравоохранительной системы Пакистана подтвердили, что в стране зарегистрированы первые случаи заболевания mpox 1b или новой формы оспы обезьян. Об этом пишет издание Daily Mail.

В материале говорится, что мутантная форма вируса, вызывающего сыпь, в настоящее время стремительно распространяется в Африке, убивая примерно 10 % инфицированных.

В Пакистане заявили, что пока не ясно, были ли 3 зарегистрированных случая заражения одним и тем же штаммом и откуда пришел вирус. Это произошло всего через день после того, как Швеция сообщила о первом случае заболевания новой формой mpox у себя.

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В Африке новая вспышка оспы обезьян: ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию

Сообщается, что образцы одного из пациентов были отправлены в Национальный институт здравоохранения в столице Исламабаде для подтверждения. Все трое больных находятся на карантине.

По словам журналистов, пока неизвестно, сколько именно случаев заболевания и смертей вызвано новым штаммом mpox, учитывая, что старые версии все еще циркулируют.

Генеральный директор шведского агентства общественного здравоохранения Оливия Вигцелл сообщила, что первый в стране случай заражения штаммом 1b произошел в той части Африки, где была зафиксирована крупная вспышка заболевания.

Магнус Гисслен, государственный эпидемиолог Швеции, также добавил, что пациент получил медицинскую помощь, но не сообщил дополнительных подробностей о его состоянии.

В материале говорится, что случаи заражения новым штаммом mpox сосредоточены в Демократической Республике Конго (ДРК). В этом году в Африке было зарегистрировано более 17 000 случаев заболевания и 571 смерть, что на 160 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Издание пишет, что mpox, также известная как "оспа обезьян", передается от человека к человеку через контакт кожи с кожей. Кроме того, заражение возможно во время полового акта и даже при совместном использовании полотенец или постельного белья. Заболевание вызывает характерные уплотнения, а также лихорадку, боли и усталость.

Фокус также писал о том, откуда в последнее время появляется столько вирусов. В настоящее время насчитывается около 1,67 миллиона вирусов, заражающих млекопитающих и птиц, которые еще предстоит идентифицировать. Считается, что до 827 000 из них способны заразить человека.