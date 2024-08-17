Хвороба поширюється: за межами Африки знайшли нові випадки зараження віспою мавп, — ЗМІ

За словами журналістів, також стали відомі нові подробиці про першого хворого на новий штам mpox у Швеції.

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Представники системи охорони здоров'я Пакистану підтвердили, що в країні зареєстровано перші випадки захворювання на mpox 1b, або нову форму віспи мавп. Про це пише видання Daily Mail.

У матеріалі йдеться про те, що мутантна форма вірусу, що викликає висип, наразі стрімко поширюється в Африці, вбиваючи приблизно 10 % інфікованих.

У Пакистані заявили, що поки не зрозуміло, чи були 3 зареєстровані випадки зараження одним і тим самим штамом і звідки прийшов вірус. Це сталося всього через день після того, як Швеція повідомила про перший випадок захворювання новою формою mpox у себе.

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В Африці новий спалах віспи мавп: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію

Повідомляється, що зразки одного з пацієнтів було відправлено до Національного інституту охорони здоров'я в столиці Ісламабаді для підтвердження. Усі троє хворих перебувають на карантині.

За словами журналістів, поки що невідомо, скільки саме випадків захворювання і смертей спричинено новим штамом mpox, враховуючи, що старі версії все ще циркулюють.

Генеральний директор шведського агентства громадської охорони здоров'я Олівія Вігцелл повідомила, що перший у країні випадок зараження штамом 1b стався в тій частині Африки, де було зафіксовано великий спалах захворювання.

Магнус Гісслен, державний епідеміолог Швеції, також додав, що пацієнт отримав медичну допомогу, але не повідомив додаткових подробиць про його стан.

У матеріалі йдеться, що випадки зараження новим штамом mpox зосереджені в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Цього року в Африці було зареєстровано понад 17 000 випадків захворювання і 571 смерть, що на 160 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Видання пише, що mpox, також відома як "віспа мавп", передається від людини до людини через контакт шкіри зі шкірою. Крім того, зараження можливе під час статевого акту і навіть під час спільного використання рушників або постільної білизни. Захворювання спричиняє характерні ущільнення, а також лихоманку, біль і втому.

Фокус також писав про те, звідки останнім часом з'являється стільки вірусів. Наразі налічується близько 1,67 мільйона вірусів, що заражають ссавців і птахів, які ще належить ідентифікувати. Вважається, що до 827 000 з них здатні заразити людину.