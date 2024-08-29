Спутница Дурова, которую заподозрили в работе на Моссад, подогрела слухи одним фото

Юлия Вавилова опубликовала в соцсети фото, сделанное в азерайджанском Центре кибербезопасности, созданном при поддержке Израиля.

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Юлия Вавилова, которая сопровождала Павла Дурова во Францию и была рядом с ним в момент задержания основателя Telegram в парижском аэропорту Ле Бурже, могла "слить" его геолокацию, чем поспособствовала его задержанию, предположил таблоид Daily Mail.

О 24-летней блондинке, которая живет в Дубае, и, как предполагают, является девушкой Дурова и сопровождала его в турне по бывшим советским республикам, включая Казахстан и Киргизию, а также Азербайджан, с момента взятия миллиардера под стражу во Франции, ничего не слышно. По одним данным, ее допросили и она осталась в Париже в качестве свидетеля, по другим — сразу же улетела из Парижа, как только ее освободили.

Как пишет издание, некоторые наблюдатели считают, что именно ее посты в Instagram с данными геолокации предупредили французские власти о его передвижениях и позволили им ждать, когда он приземлится.

Это заставило сторонников теории заговора предположить, что Вавилова — агент Моссада, которая выполняет миссию по заманиванию его в руки западных спецслужб.

Вавилова хранит молчание. Однако в сторис своего Instagram она опубликовала фотографии из азербайджанского Центра кибербезопасности.

Юлия Вавилова опубликовала фото из Центра кибербезопасности в Азербайджане

Он был создан азербайджанским конгломератом PASHA Holding совместно с самым престижным израильским технологическим вузом – институтом "Технион" и начал свою деятельность 28 марта 2023 года, в течение 3 лет планируется обучение более 1 000 человек, включая 15 высококвалифицированных инструкторов.

Личная жизнь Дурова стала предметом пристального внимания с тех пор, как он недавно заявил на своем личном канале Telegram, что с 2010 года стал отцом более 100 детей с помощью донорства спермы в 12 странах. Его также считают отцом еще пяти детей, зачатых естественным путем: дочери и сына от бывшей партнерши Дарьи Бондаренко, которая сейчас живет в Барселоне, и дочери и двух сыновей от 44-летней Ирины Болгар, россиянки, проживающей в Швейцарии.

Недавно другая бывшая возлюбленная Дурова, венгерская модель Диана Бако, рассказала, что Юлия Вавилова "увела" у нее Дурова, когда сама Диана была беременна. Для этого Вавилова якобы подружилась с Бако, а когда они с Павлом поссорились, сама начала с ним встречаться.

Юлия Вавилова живет в Дубае

Ранее Фокус писал, что Павла Дурова выпустили под залог.