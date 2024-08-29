Супутниця Дурова, яку запідозрили в роботі на Моссад, підігріла чутки одним фото

Юлія Вавилова опублікувала в соцмережі фото, зроблене в азерайджанському Центрі кібербезпеки, створеному за підтримки Ізраїлю.

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Юлія Вавилова, яка супроводжувала Павла Дурова до Франції і була поруч із ним у момент затримання засновника Telegram у паризькому аеропорту Ле Бурже, могла "злити" його геолокацію, чим посприяла його затриманню, припустив таблоїд Daily Mail.

Про 24-річну білявку, яка живе в Дубаї, і, як припускають, є дівчиною Дурова та супроводжувала його в турне колишніми радянськими республіками, зокрема Казахстаном і Киргизією, а також Азербайджаном, з моменту взяття мільярдера під варту у Франції, нічого не чути. За одними даними, її допитали і вона залишилася в Парижі як свідок, за іншими — відразу ж полетіла з Парижа, щойно її звільнили.

Як пише видання, деякі спостерігачі вважають, що саме її пости в Instagram із даними геолокації попередили французьку владу про його пересування і дозволили їм чекати, коли він приземлиться.

Це змусило прихильників теорії змови припустити, що Вавилова — агентка Моссаду, яка виконує місію із заманювання його до рук західних спецслужб. Однак жодного офіційного підтвердження ця інфомація не отримала. Що стосується Вавилової, то дівчина зберігає мовчання. Однак у сторіс свого Instagram вона опублікувала фотографії з азербайджанського Центру кібербезпеки.

Юлія Вавилова опублікувала фото з Центру кібербезпеки в Азербайджані

Він був створений азербайджанським конгломератом PASHA Holding спільно з найпрестижнішим ізраїльським технологічним вишем — інститутом "Техніон" і розпочав свою діяльність 28 березня 2023 року, протягом 3 років заплановано навчання понад 1 000 осіб, включно з 15 висококваліфікованими інструкторами.

Особисте життя Дурова стало предметом пильної уваги відтоді, як він нещодавно заявив на своєму особистому каналі Telegram, що з 2010 року став батьком понад 100 дітей за допомогою донорства сперми в 12 країнах. Його також вважають батьком ще п'яти дітей, зачатих природним шляхом: доньки та сина від колишньої партнерки Дар'ї Бондаренко, яка зараз живе в Барселоні, і доньки та двох синів від 44-річної Ірини Болгар, росіянки, яка проживає у Швейцарії.

Нещодавно інша колишня кохана Дурова, угорська модель Діана Бако, розповіла, що Юлія Вавилова "увела" в неї Дурова, коли сама Діана була вагітна. Для цього Вавилова нібито подружилася з Бако, а коли вони з Павлом посварилися, сама почала з ним зустрічатися.

Юлія Вавилова живе в Дубаї

Раніше Фокус писав, що Павла Дурова випустили під заставу.