"Зловещая дата": астероид "Бог Хаоса" может "выбросить" Землю из Солнечной системы

Огромный космический булыжник по имени Апофис движется к Земле. Он может столкнуться с планетой в пятницу, 13-го.

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Громадный астероид "Бог Хаоса" может столкнуться с Землей. Однако многих пользователей социальных сетей больше беспокоит дата, в которую это случится, пишет британское издание Mirror.

Гигантский астероид, также известный как 99942 Апофис, представляет потенциальную угрозу для Земли. Ранее считалось, что вероятность столкновения с нашей планетой в 2017 году составляет 2,7%.

Сейчас ученые заверяют, что эта опасность не грозит землянам, по крайней мере, еще около 5 лет. Апофис, ширина которого составляет более 300 метров, может приблизиться к нашей планете ближе, чем Луна, то есть примерно на 32 тысячи километров, и, возможно, даже будет виден без телескопов. Его появление предсказывают в пятницу, 13 апреля 2029 года. Однако он может "прийти в гости" раньше, если какой-нибудь объект в космосе случайно зацепит астероид и изменит его траекторию.

В социальных сетях делятся своим мнением о "Боге Хаоса". Пользователи отмечают, что небесное тело получило свое название из-за вероятности в 2,7% того, что оно "выбьет" нашу планету из Солнечной системы. То есть это маловероятно, но все же возможно.

"Людей предупредили, что он может пролететь мимо нас в пятницу, 13 апреля 2029 года. Они могли бы выбрать день получше", — пишут комментаторы.

Напомним, 4 сентября со скоростью 62,7 тыс км/час на Филиппины упал метеорит. Размером он был примерно в 1 метр.

Также Фокус писал, что сейчас на орбите вокруг Земли одновременно находится самое большое количество людей за всю историю космических полетов.