"Зловісна дата": астероїд "Бог Хаосу" може "викинути" Землю із Сонячної системи

Величезна космічна каменюка на ім'я Апофіс рухається до Землі. Вона може зіткнутися з планетою в п'ятницю, 13-го.

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Величезний астероїд "Бог Хаосу" може зіткнутися із Землею. Однак багатьох користувачів соціальних мереж більше турбує дата, в яку це станеться, пише британське видання Mirror.

Гігантський астероїд, також відомий як 99942 Апофіс, становить потенційну загрозу для Землі. Раніше вважалося, що ймовірність зіткнення з нашою планетою в 2017 році становить 2,7%.

Наразі вчені запевняють, що ця небезпека не загрожує землянам, принаймні, ще близько 5 років. Апофіс, ширина якого становить понад 300 метрів, може наблизитися до нашої планети ближче, ніж Місяць, тобто приблизно на 32 тисячі кілометрів, і, можливо, його навіть буде видно без телескопів. Його появу пророкують у п'ятницю, 13 квітня 2029 року. Однак він може "завітати в гості" раніше, якщо який-небудь об'єкт у космосі випадково зачепить астероїд і змінить його траєкторію.

У соціальних мережах діляться своєю думкою про "Бога Хаосу". Користувачі зазначають, що небесне тіло отримало свою назву через імовірність у 2,7% того, що воно "виб'є" нашу планету з Сонячної системи. Тобто це малоймовірно, але все ж таки можливо.

"Людей попередили, що він може пролетіти повз нас у п'ятницю, 13 квітня 2029 року. Вони могли б вибрати кращий день", — пишуть коментатори.

Нагадаємо, 4 вересня зі швидкістю 62,7 тис. км/год на Філіппіни впав метеорит. Розміром він був приблизно в 1 метр.

Також Фокус писав, що зараз на орбіті навколо Землі одночасно перебуває найбільша кількість людей за всю історію космічних польотів.