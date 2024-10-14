Польша вынуждена искать замену рабочим из Украины: что не устраивает украинцев

Как отмечают польские журналисты, выходцы из Азии и Южной Америки, в отличие от украинцев, довольны условиями труда в Польше, даже если зарабатывают менее одной тысячи долларов в месяц.

Related video

Польша испытывает недостаток рабочих из Украины и вынуждена заменять их выходцами из Азии и Южной Америки. Об этом сообщило Polskie Radio.

Журналисты объяснили, что украинцы все чаще отказываются работать в Польше из-за низкого уровня оплаты и ищут лучшие условия в других европейских странах, в основном — в Германии и Чехии.

Как говорится в материале, за последние годы наибольший рост занятости в Польше зафиксирован среди колумбийцев, непальцев и аргентинцев.

"Работники из Азии и Южной Америки заполняют пробелы в таких секторах, как производство, сельское хозяйство или строительство, которые ранее заполняли преимущественно украинцы", — отметили журналисты.

Важно

Отправить домой украинцев призывного возраста: почему большинство поляков не рады гостям из Украины

В 2023 году, по данным Polskie Radio, гражданам из Азии и Латинской Америки было выдано более 275 000 разрешений на работу, что в пять раз больше, чем в 2019-м. На это, в частности, повлияла и российско-украинская война, ведь ранее основным направлением трудовой миграции для выходцев из этих регионов была РФ.

"В течение следующих четырех-пяти лет мы можем ожидать, что очень большое количество работников из Центральной Азии уже будет замещать должности, которые ранее занимали граждане Украины. Я думаю, что речь идет о миллионах. Мы видим растущий спрос на таких работников на польском рынке труда", — подчеркнул владелец агентства временной работы WS Corp Себастьян Войцешек.

Авторы материала также заявили, что иностранцы из Азии и Латинской Америки довольны своей работой в Польше и не испытывают разочарования.

"Их средний месячный заработок составляет около 950 долларов США (3 774 злотых), что почти втрое больше для работников из Латинской Америки и в четыре раза для работников из Азии", — говорится в материале.

Напомним, в октябре в польском городе Щецин пассажиры избили таксиста из Украины, который отказался их везти бесплатно.

27 сентября в Польше "общественный патруль" напал на хостел с украинцами.