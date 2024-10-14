Польща вимушена шукати заміну робітникам з України: що не влаштовує українців

Як зазначають польські журналісти, вихідці з Азії та Південної Америки, на відміну від українців, задоволені умовами праці у Польщі, навіть якщо заробляють менше від тисячі доларів на місяць.

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Польща відчуває нестачу робітників з України та вимушена замінювати їх вихідцями з Азії та Південної Америки. Про це повідомило Polskie Radio.

Журналісти пояснили, що українці дедалі частіше відмовляються працювати у Польщі через низький рівень оплати та шукають кращі умови в інших європейських країнах, здебільшого — у Німеччині та Чехії.

Як йдеться у матеріалі, за останні роки найбільше зростання зайнятості у Польщі зафіксовано серед колумбійців, непальців та аргентинців.

"Працівники з Азії та Південної Америки заповнюють прогалини в таких секторах, як виробництво, сільське господарство або будівництво, які раніше заповнювали переважно українці", — зазначили журналісти.

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У 2023 році, за даними Polskie Radio, громадянам з Азії та Латинської Америки було видано понад 275 000 дозволів на роботу, що у п'ять разів більше, ніж у 2019-му. На це, зокрема, вплинула і російсько-українська війна, адже раніше основним напрямком трудової міграції для вихідців з цих регіонів була РФ.

"Протягом наступних чотирьох-п'яти років ми можемо очікувати, що дуже велика кількість працівників з Центральної Азії вже заміщатиме посади, які раніше займали громадяни України. Я гадаю, що йдеться про мільйони. Ми бачимо все більший попит на таких працівників на польському ринку праці", — наголосив власник агентства тимчасової роботи WS Corp Себастьян Войцешек.

Автори матеріалу також заявили, що іноземці з Азії та Латинської Америки задоволені своєю роботою в Польщі та не відчувають розчарування.

"Їхній середній місячний заробіток становить близько 950 доларів США (3 774 злотих), що майже втричі більше для працівників з Латинської Америки і в чотири рази для працівників з Азії", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у жовтні у польському місті Щецин пасажири побили таксиста з України, який відмовився їх везти безкоштовно.

27 вересня у Польщі "громадський патруль" напав на хостел з українцями.