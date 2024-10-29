Минобороны Румынии разработало проект закона, который позволит сбивать беспилотники РФ

Дроны могут быть уничтожены, нейтрализованы или взяты под контроль в зависимости от уровня угрозы. Уничтожение — это крайняя мера.

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Румыния может начать сбивать беспилотники, незаконно нарушающие ее воздушное пространство. Решение будет приниматься исходя из уровня угрозы и рисков для людей и имущества. Об этом пишет издание Reuters.

Журналисты отметили, что Румыния, имеющая общую границу с Украиной протяженностью 650 км, за последний год неоднократно сталкивалась с падением фрагментов российских беспилотников на своей территории.

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И вот, как сказано в материале, на публичное обсуждение в Румынии был вынесен проект закона, устанавливающий условия, при которых Румыния будет сбивать российские БПЛА. Однако окончательное одобрение парламента состоится после того, как закон будет одобрен правительством.

"На уровне Европейского союза продолжаются усилия по формированию единого подхода к беспилотным летательным аппаратам, а также по установлению мер по противодействию рискам", — говорится в законопроекте.

Сообщается, что меры, предлагаемые законопроектом, носят постепенный характер: от установления местоположения и идентификации летательного аппарата до попыток контакта, перехвата и предупредительных выстрелов.

В материале говорится, что беспилотные летательные аппараты, чаще всего дроны, могут быть уничтожены, нейтрализованы или взяты под контроль в зависимости от уровня угрозы. Уничтожение — это крайняя мера.

Согласно предлагаемому закону, системы от союзников, присутствующие в Румынии, также могут участвовать в любых действиях в соответствии с договорами о коллективной обороне с государствами-членами НАТО и ЕС.

Ранее Фокус писал, что Румыния передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot. Поставка совпала с неожиданным визитом в Киев нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который прибыл в украинскую столицу всего через два дня после вступления в должность.