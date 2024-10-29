Міноборони Румунії розробило проєкт закону, який дасть змогу збивати безпілотники РФ

Дрони можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль залежно від рівня загрози. Знищення — це крайній захід.

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Румунія може почати збивати безпілотники, які незаконно порушують її повітряний простір. Рішення ухвалюватимуть з огляду на рівень загрози та ризики для людей і майна. Про це пише видання Reuters.

Журналісти зазначили, що Румунія, яка має спільний кордон з Україною протяжністю 650 км, за останній рік неодноразово стикалася з падінням фрагментів російських безпілотників на своїй території.

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І ось, як ідеться в матеріалі, на публічне обговорення було винесено проєкт закону, що встановлює умови, за яких Румунія збиватиме російські БПЛА. Однак остаточне схвалення парламенту відбудеться після того, як закон схвалить уряд.

"На рівні Європейського союзу тривають зусилля щодо формування єдиного підходу до безпілотних літальних апаратів, а також щодо встановлення заходів із протидії ризикам", — ідеться в законопроєкті.

Повідомляється, що заходи, пропоновані законопроєктом, мають поступовий характер: від встановлення місця розташування та ідентифікації літального апарату до спроб контакту, перехоплення і попереджувальних пострілів.

У матеріалі йдеться, що безпілотні літальні апарати, найчастіше дрони, можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль залежно від рівня загрози. Знищення — це крайній захід.

Згідно з пропонованим законом, системи від союзників, присутні в Румунії, також можуть брати участь у будь-яких діях відповідно до договорів про колективну оборону з державами-членами НАТО і ЄС.

Раніше Фокус писав, що Румунія передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot. Постачання збіглося з несподіваним візитом до Києва нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який прибув в українську столицю всього через два дні після вступу на посаду.