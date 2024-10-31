В российском Черкесске прогремел взрыв в жилом доме, есть погибшие: подробности и фото

В Черкесске в 6 утра взорвался газ в квартире на пятом этаже жилого дома. Как сообщили в МЧС Карачаево-Черкессии, два человека погибли и 11 пострадали.

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В четверг утром, 31 октября в квартире на пятом этаже многоэтажки в российском городе Черкесск Карачаево-Черкесии произошла вспышка паров газовоздушной смеси, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в местном МЧС.

Пострадали 9 человек, эвакуированы 52 человека, позже уточнили в МЧС, добавив, что взрывом повреждены четвертый и пятый этажи дома.

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Прокуратура добавила, что причиной повреждения 2 этажей в многоквартирном жилом доме в Черкесске стал "хлопок" бытового газа.

Как пишет RT, жители верхних этажей после взрыва газа сами выбирались из квартир через окна по конструкциям.

Как сообщает telegram-канал SHOT, взрыв в кирпичном доме прогремел в 6 утра, когда большинство жильцов еще спали. Снесло квартиры на четвертом и пятом этажах, частично разрушило крышу, обломками завалило две машины, стоящие во дворе. Повыбивало окна в соседней пятиэтажке.

Жильцы квартиры на четвертом этаже рассказали, что проснулись от страшного шума. Внезапно начали лопаться стены, а потолок — трескаться. В комнате спали мужчина с супругой и трехлетний ребенок. Помещение полностью завалило обломками.

На данный момент смогли спасти 9 человек, пять из них в тяжелом состоянии. Разрушены и серьезно повреждены минимум 10 квартир.

Предварительно, одна из жертв — пенсионерка, живущая на пятом этаже, и, как уверяют, страдавшая психическим расстройством. Она, как рассказали соседи, не пускала в свою квартиру никого, ни газовиков, ни полицейских. Мусор женщина выкидывала прямо из окна пятого этажа. У женщины был супруг, но местные его почти не видели.

Два человека погибли и 11 пострадали при взрыве газа в пятиэтажке Черкесска, позже сообщили в МЧС региона. Трех человек извлекли из-под завалов дома живыми в Черкесске.

Напомним, 10 октября дроны атаковали военный аэродром военно-космических сил РФ в республике Адыгея.

Фокус писал, что 29 октября беспилотник атаковал здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. В результате удара возник пожар.